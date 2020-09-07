Исследование длилось 10 лет и охватило разные страны. Итак. Если вы поклонник блюд с рисом и довольно часто его едите, попробуйте перейти на коричневый (неочищенный) рис. Он более безопасен для здоровья.

Международная группа ученых из Китая, Бразилии, Индии, США, стран Южной Америки, Африки и Европы в течение десяти лет наблюдала за состоянием здоровья более 132 000 взрослых людей из 21 страны, чтобы получить более широкое представление о влиянии риса.

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Результаты, которые опубликованы в сентябрьском выпуске журнала Американской диабетической ассоциации, показали, что в течение этого времени у 6 129 участников, которые съедали около 150 граммов белого риса в день, развился диабет 2 типа. В среднем все участники исследования употребляют ежедневно не менее 128 граммов риса.

Где больше всего потребляют рис

Рекордсменами оказались жители стран Южной Азии, которые съедают 630 граммов риса в день, в Юго-Восточной Азии – 239 граммов, в Китае – 200 граммов. Ученые также связывают высокое потребление риса с нехваткой в рационе пшеницы, клетчатки, красного мяса и молочных продуктов.

В рамках исследования ученые также сравнили показатели в Индии и Китае – двух крупнейших странах мира, где рис – основной продукт питания, и при этом они являются лидерами по заболеваемости диабетом. Оказалось, что в отличие от Индии в Китае связь употребления риса с развитием диабета весьма незначительна.

Возможно, причина в том, что китайцы едят номи – клейкий сорт риса, который повсеместно культивируется в этой стране, считают ученые.

Связь диабета с очищенным рисом

Исследование показало также, что способ очистки риса в Индии – с ручного на промышленный, – увеличил распространенность диабета в городских районах с 2% до 25% и с 1% до 14-16% в сельской местности.

Ученые отмечают, что замена белого риса бурым (неочищенным) снижает гликемический ответ на 23% и на 57% – инсулиновый ответ у индийцев с лишним весом. При этом массовый отказ от белого риса в пользу бурого маловероятен, поскольку он не такой доступный, дольше готовится, его сложнее разжевать и он не так привлекательно выглядит на тарелке.