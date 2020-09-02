Наследственность и ожирение – два ключевых фактора развития сахарного диабета, от которого, к слову, страдают более 400 миллионов человек во всем мире. Новое исследование британских ученых доказало тот факт, что ожирение является более весомым индикатором развития недуга.

Ученые проанализировали данные 446 тысяч человек, из которых у 31,3 тысячи был диагностирован диабет в возрасте 25 лет. Ученые оценили их генетические риски диабета и сравнили результаты с влиянием индекса массы тела на развитие болезни. Выводы исследования опубликованы на сайте Европейской ассоциации кардиологов.

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Ожирение является ключевым фактором диабета

Увеличение рисков развития диабета постепенно усиливалось на фоне совокупных генетических рисков болезни.

Аналогичный эффект наблюдали и при увеличении индекса массы тела пациентов. Чем выше он был, тем вероятность развития диабета была сильнее.

Сравнивая два фактора риска между собой, выяснилось, что высокий индекс массы тела, который наблюдается при избыточном весе и ожирении, гораздо чаще приводит к развитию диабета, чем генетические предпосылки.

Большинство случаев диабета можно избежать, если удерживать индекс массы тела ниже порогового значения, которое вызывает инсулинорезистентность,

– прокомментировал автор исследования Брайан Ференс.

Карнитин имеет решающее значение, когда у человека начинает развиваться гипергликемия, поэтому борьба с избыточным весом может уменьшить и прогрессирование болезни.