Спадковість і ожиріння два ключові фактори розвитку цукрового діабету, від якого, до слова, страждають понад 400 мільйонів людей у всьому світі. Нове дослідження британських вчених довело той факт, що ожиріння є вагомішим індикатором розвитку недуги.

Вчені проаналізували дані 446 тисяч людей, з яких у 31,3 тисячі був діагностований діабет у віці 25 років. Вчені оцінили їх генетичні ризики діабету і порівняли результати з впливом індексу маси тіла на розвиток хвороби. Висновки дослідження опубліковані на сайті Європейської асоціації кардіологів.

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Ожиріння є ключовим фактором діабету

Збільшення ризиків розвитку діабету поступово посилювалося на тлі сукупних генетичних ризиків хвороби.

Аналогічний ефект спостерігали і при збільшенні індексу маси тіла пацієнтів. Чим вище він був, тим ймовірність розвитку діабету була сильнішою.

Порівнюючи два фактори ризику між собою, з'ясувалося, що високий індекс маси тіла, який спостерігається при надмірній вазі та ожирінні, набагато частіше призводить до розвитку діабету, ніж генетичні передумови.

Більшість випадків діабету можна уникнути, якщо утримувати індекс маси тіла нижче порогового значення, яке викликає інсулінорезистентність,

– прокоментував автор дослідження Брайан Ференс.

Схуднення має вирішальне значення, коли у людини починає розвиватися гіперглікемія, тому боротьба з надмірною вагою може зменшити й прогресування хвороби.