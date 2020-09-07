Дослідження тривало 10 років і охопило різні країни. Отже. Якщо ви шанувальник страв з рисом і досить часто його їсте, спробуйте перейти на коричневий (неочищений) рис. Він безпечніший для здоров'я.

Міжнародна група вчених з Китаю, Бразилії, Індії, США, країн Південної Америки, Африки та Європи протягом десяти років спостерігала за станом здоров'я понад 132 000 дорослих людей з 21 країни, щоб отримати ширше уявлення про вплив рису.

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Результати, які опубліковані у вересневому випуску журналу Американської діабетичної асоціації показали, що протягом цього часу у 6129 учасників, які з'їдали близько 150 грамів білого рису на день, розвинувся діабет 2 типу. В середньому всі учасники дослідження вживають щодня не менше 128 грамів рису.

Де найбільше споживають рису

Рекордсменами виявилися жителі країн Південної Азії, які з'їдають 630 грамів рису на день, в Південно-Східній Азії – 239 грамів, в Китаї – 200 грамів. Вчені також пов'язують високе споживання рису з нестачею в раціоні пшениці, клітковини, червоного м'яса і молочних продуктів. В

В рамках дослідження вчені також порівняли показники в Індії та Китаю – двох найбільших країн світу, де рис – основний продукт харчування, і при цьому вони є лідерами по захворюваності діабетом. Виявилося, що на відміну від Індії в Китаї зв'язок вживання рису з розвитком діабету досить незначна.

Можливо, причина в тому, що китайці їдять номи – клейкий сорт рису, який повсюдно культивується в цій країні, вважають вчені.

Зв'язок діабету з очищеним рисом

Дослідження показало також, що спосіб очищення рису в Індії – з ручного на промисловий, – збільшив поширеність діабету в міських районах з 2% до 25% і з 1% до 14-16% в сільській місцевості.

Вчені відзначають, що заміна білого рису на бурий (неочищений) знижує глікемічну відповідь на 23% і на 57% - інсулінову відповідь в індійців із зайвою вагою. При цьому масова відмова від білого рису на користь бурого малоймовірна, оскільки він не такий доступний, довше готується, його складніше розжувати та він не так привабливо виглядає на тарілці.