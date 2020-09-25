Употребление рыбы не реже одного раза в неделю, помогает улучшить качество сна и повысить уровень IQ.

К таким выводам пришли ученые из Университета Пенсильвании после масштабного эксперимента в Китае, их опубликовали в журнале Nature.

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Как проходило исследование

Ученые набрали группу из 541 ребенка в возрасте 9-11 лет, 54% группы составили мальчики и 46% – девочки. Участники эксперимента и их родители заполнили опросник, в котором указали, как часто они едят рыбу. Варианты ответов варьировались от "никогда" до "по крайней мере, раз в неделю". После этого ученые применили китайскую версию теста интеллекта Векслера, которая проверяет вербальные и невербальные навыки ребенка.

Затем родители ответили на вопросы о качестве сна своих детей, используя стандартизированный опросник, включающий такие аспекты, как продолжительность сна, частота ночных пробуждений и дневная сонливость. Результаты этих тестов ученые объединили с информацией о семье (образование родителей, профессия, семейное положение и количество детей в семье).

Рыба улучшает умственные способности и здоровье

Оказалось, что дети, которые ели рыбу по крайней мере еженедельно, в тестах IQ набрали в среднем на 4,8 балла больше. А те дети, чей рацион хотя бы иногда включал рыбу, набрали в среднем на 3,3 балла выше тех, кто никогда ее не ел. Кроме того, увеличение потребления рыбы было связано с меньшим количеством нарушений.

Результаты этого исследования, по мнению экспертов, имеют высокий потенциал. Теперь однозначно доказано, что употребление рыбы действительно положительно влияет как на уровень интеллекта, так и на здоровье. Поэтому необходимо рекламировать рыбу как совершенно необходимую часть рациона детей с самого раннего возраста. Ученые объяснили, что лучше вводить рыбу в рацион ребенка как можно раньше, особенно в тех регионах, где она не является традиционным блюдом.