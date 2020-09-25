Вживання риби не рідше одного разу на тиждень, допомагає поліпшити якість сну і підвищити рівень IQ.

До таких висновків прийшли вчені з Університету Пенсільванії після масштабного експерименту в Китаї, їх опублікували в журналі Nature.

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Як проходило дослідження

Вчені набрали групу з 541 дитини у віці 9-11 років, 54% групи склали хлопчики та 46% – дівчатка. Учасники експерименту і їхні батьки заповнили опитувальник, в якому вказали, як часто вони їдять рибу. Варіанти відповідей варіювалися від "ніколи" до "принаймні, раз на тиждень". Після цього вчені застосували китайську версію тесту інтелекту Векслера, яка перевіряє вербальні та невербальні навички дитини.

Потім батьки відповіли на питання про якість сну своїх дітей, використовуючи стандартизований опитувальник, що включає такі аспекти, як тривалість сну, частота нічних пробуджень і денна сонливість. Результати цих тестів вчені поєднали з інформацією про сім'ю (освіта батьків, професія, сімейний стан і кількість дітей в сім'ї).

Риба покращує розумові здібності та здоров'я

Виявилося, що діти, які їли рибу принаймні щотижня, в тестах IQ набрали в середньому на 4,8 бала більше. А ті діти, чий раціон хоча б іноді включав рибу, набрали в середньому на 3,3 бала вище тих, хто ніколи її не їв. Крім того, збільшення споживання риби було пов'язано з меншою кількістю порушень сну.

Результати цього дослідження, на думку експертів, мають високий потенціал. Тепер однозначно доведено, що споживання риби дійсно позитивно впливає як на рівень інтелекту, так і на здоров'я. Тому необхідно рекламувати рибу як абсолютно необхідну частину раціону дітей з самого раннього віку. Вчені пояснили, що краще вводити рибу в раціон дитини якомога раніше, особливо в тих регіонах, де вона не є традиційною стравою.