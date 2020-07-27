Растительная диета может снизить кровяное давление, даже если в рационе есть мясо и молочные продукты. Именно растительные продукты могут снизить риск возникновения инфарктов, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые британского Университета Уорвика провели систематический обзор предыдущих исследований по контролируемым клиническим испытаниям, чтобы сравнить семь растительных диет, некоторые из которых включали продукты животного происхождения в небольших количествах.

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Каким должно быть питание, чтобы помочь сердечно-сосудистой системе

Диеты на растительной основе сочетают высокое потребление фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, орехов и семян, ограничивая потребление большинства или всех продуктов животного происхождения.

Результаты анализа основываются на 41 исследовании с участием 8416 участников, у которых изучалось действие семи различных растительных диет (в частности DASH, Средиземноморской, Вегетарианской, веганских, Скандинавской), с высоким содержанием клетчатки и высоким содержанием фруктов и овощей на артериальное давление.

В результате, большинство из этих диет снижали давление.

Диета DASH имела наибольший эффект снижения кровяного давления на 8,74/6,05 мм рт.ст. по сравнению с другими диетами.

Снижение шкалы артериального давления, путем повышенного потребления растительных продуктов, даже при определенном количестве продуктов животного происхождения, привело к сокращению инсультов на 14%, сокращению сердечных приступов на 9% и снижению общей смертности на 7%,

– отметили исследователи.

Известно, что высокое кровяное давление является ведущим фактором риска сердечных приступов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний.