Повышенный уровень глюкозы в мозге имеет прямую связь с количеством амилоидных бляшек, а также с проявлениями внешних симптомов болезни Альцгеймера.

К таким выводам пришли исследователи Национального института проблем старения (NIA, США), их труд опубликовали в журнале Alzheimers and Dementia.

Также по теме: Сахар вызывает ожирение сердца: чем это опасно

Как проходило исследование

Они изучили образцы тканей головного мозга, полученных при вскрытии умерших участников Балтиморского лонгитюдного исследования старения (BLSA), одного из самых продолжительных в мире научных исследований проблемы возрастных изменений в организме человека.

Были исследованы четыре группы пациентов:

пациенты с симптомами болезни Альцгеймера;

пациенты с подтвержденной болезнью Альцгеймера;

люди без симптомов при жизни, но со значительными признаками болезни Альцгеймера;

контрольная группа.

Сахар очень негативно влияет на ваш мозг

Во-первых, выяснилось, что низкие показатели гликолиза (процесс, при котором мозг расщепляет глюкозу) и, следовательно, высокие уровни глюкозы в тканях мозга, коррелируют с большей выразительностью амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубочков, а именно они, по последним данным, обусловливают нейродегенеративные процессы.

Во-вторых, было установлено, что чем серьезнее отклонения наблюдались в процессе гликолиза в мозге, и чем больше глюкозы там оказывалось, тем сильнее проявлялись симптомы болезни Альцгеймера при жизни пациента – например, проблемы с памятью и когнитивные проблемы.

На втором этапе исследования ученые обнаружили, что у людей с болезнью Альцгеймера мало ферментов, расщепляющих глюкозу, и низкая концентрация белка GLUT-3, который переносит глюкозу в клетки мозга. Чем ниже была концентрация этих соединений, тем больше было характерных изменений в мозге.

В завершающей фазе исследования ученые сопоставили прижизненные показатели сахара в крови пациентов (за годы до смерти) с уровнем глюкозы в тканях мозга. Оказалось, что у людей с повышенным сахаром в крови отмечалась и повышенная концентрация глюкозы в мозге.