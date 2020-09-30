Підвищений рівень глюкози в мозку має прямий зв'язок з кількістю амілоїдних бляшок, а також з проявами зовнішніх симптомів хвороби Альцгеймера.

До таких висновків прийшли дослідники Національного інституту проблем старіння (NIA, США), їхню працю опублікували в журналі Alzheimers and Dementia.

Також на тему: Цукор викликає ожиріння серця: чим це небезпечно

Як проходило дослідження

Вони вивчили зразки тканин головного мозку отриманих при розтині померлих учасників Балтиморського лонгітюдного дослідження старіння (BLSA), одного з найтриваліших у світі наукових досліджень проблеми вікових змін в організмі людини.

Були досліджені чотири групи пацієнтів:

пацієнти з симптомами хвороби Альцгеймера;

пацієнти з підтвердженою хворобою Альцгеймера;

люди без симптомів при житті, але зі значними ознаками хвороби Альцгеймера;

контрольна група.

Цукор дуже негативно впливає на ваш мозок

По-перше, з'ясувалося, що низькі показники гліколізу (процес, в якому мозок розщеплює глюкозу) і, отже, високі рівні глюкози в тканинах мозку, корелюють з більшою виразністю амілоїдних бляшок і нейрофібрилярних клубочків, а саме вони, за останніми даними, обумовлюють нейродегенеративні процеси.

По-друге, було встановлено, що чим серйозні відхилення спостерігалися в процесі гліколізу в мозку, і чим більше глюкози там виявлялося, тим сильніше виявлялися симптоми хвороби Альцгеймера за життя пацієнта – наприклад, проблеми з пам'яттю і когнітивні проблеми.

На другому етапі дослідження вчені виявили, що у людей з хворобою Альцгеймера мало ензимів, що розщеплюють глюкозу, і низька концентрація білка GLUT-3, що переносить глюкозу в клітини мозку. Чим нижче була концентрація цих сполук, тим більше було характерних змін в мозку.

У завершальній фазі дослідження вчені зіставили прижиттєві показники цукру в крові пацієнтів (за роки до смерті) з рівнем глюкози в тканинах мозку. Виявилося, що у людей з підвищеним цукром в крові відзначалася і підвищена концентрація глюкози в мозку.