Вживання продуктів, які містять цукор, пов'язане з відкладенням жиру в небезпечних ділянках. В першу чергу, в області серця і в черевній порожнині.

Це показало тривале дослідження вчених зі Школи громадської охорони здоров'я Міннесотського університету (Minnesota School of Public Health), пише European Journal of Preventive Cardiology.

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Доданим цукром називають той цукор, який не міститься в продуктах від природи. Коли ми їмо занадто багато цукру, його надлишок перетворюється в жир, який відкладається в різних жирових депо. Жирова тканина може виробляти небезпечні для здоров'я речовини.



Лікарі радять обмежити споживання доданого цукру / unsplash

Вчені проаналізували дані про те, скільки цукру з'їдали понад 3 тисяч учасників віком від 18 до 30 років. Спостереження тривали не менше 20 років, після чого кількість жиру в організмі учасників було визначено за допомогою комп'ютерної томографії на 25 році дослідження.

Наслідки надлишку цукру

Дослідження показало, що вживання цукру протягом 20-річного періоду було прямо пов'язане з тим, яка кількість жиру виявлялося в організмі, в першу чергу – навколо внутрішніх органів. Відомо, відкладення жиру в організмі пов'язані зі збільшенням ризику хвороб серця, онкології та цукрового діабету.

Вчені радять зменшувати кількість доданого цукру в раціоні: пити воду замість солодких напоїв, вибирати здоровий перекус замість солодощів.