Харчування безпосередньо впливає на здоров’я, фізичний та психічний стан людей, а також їхню працездатність, активність мозку та якість життя.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун з посиланням на лекцію Спецпроєкту "Психея".

Читайте також Молочні продукти корисні не для всіх: як зрозуміти, що у вас лактозна непереносимість

Супрун наголосила, що харчування пов’язане зі станом мозку людей.

Від того, що ми їмо, залежить те, як він працює, як у ньому утворюються нейромедіатори, за допомогою яких нейрони "спілкуються" між собою.До того ж, існує безпосередній зв’язок між депресивним станом та харчуванням,

– пояснила вона.

У Спецпроєкті "Психея" зруйнували міф про те, що нібито шоколад і банани чи якісь інші смачні речі допоможуть покращити настрій через серотонін – "гормон щастя".

Так, вони насправді впливають на вироблення серотоніну в кишківнику, але до мозку цей нейромедіатор не потрапляє Також ці продукти не зможуть замінити поведінкову активацію, психотерапію або призначені фахівцем антидепресанти.



Їжа впливає на психічне здоров'я / Фото: Unsplash

Серотонін утворюється з амінокислоти триптофану. Це рідкісна незамінна амінокислота, якої не так багато в їжі. Її багато в індичці та молочних продуктах. Але якщо поїсти йогурту, твердого сиру чи індички, то серотонін просто так не з’явиться,

– пишуть автори "Психеї".

Яка їжа сприяє "біохімічному" шляху розвитку депресії

Транс-жири: солодощі тривалого зберігання, маргарини, морозиво, продукти, приготовані у фритюрі.

солодощі тривалого зберігання, маргарини, морозиво, продукти, приготовані у фритюрі. Солодке , а особливо – жирне водночас.

, а особливо – жирне водночас. Кава .

. Алкоголь . Автори зазначили, що алкоголь є депресантом, який підвищує тривожність мозку, допомагає все бачити в чорних тонах, погіршує шанси дбати про себе як слід та може збільшувати ризики неприємностей, а також псує кишкову мікрофлору та погіршує засвоєння низки вітамінів.

. Автори зазначили, що алкоголь є депресантом, який підвищує тривожність мозку, допомагає все бачити в чорних тонах, погіршує шанси дбати про себе як слід та може збільшувати ризики неприємностей, а також псує кишкову мікрофлору та погіршує засвоєння низки вітамінів. Швидкоїжа: бутерброди, бургери з картоплею фрі, щоденна шаурма і хот-доги.



Їжа впливає на психічне здоров'я / Фото: Unsplash

Що їсти, щоб не було депресії

Каші.

Овочі і ягоди.

Нут.

Якісне м'ясо, яйця, печінка.

Авокадо.

Цільні зліки та висівки.

Жодна їжа депресію не вилікує, не сподівайтеся. Але повернення до збалансованого харчування точно допоможе в терапії, адже даватиме необхідні ресурси і усуватиме біохімічну складову,

– наголосили у джерелі.



Їжа впливає на психічне здоров'я / Фото: Unsplash