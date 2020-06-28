Їжа і психічне здоров'я: як харчуватися, щоб не було депресії
Харчування безпосередньо впливає на здоров’я, фізичний та психічний стан людей, а також їхню працездатність, активність мозку та якість життя.
Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун з посиланням на лекцію Спецпроєкту "Психея".
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Супрун наголосила, що харчування пов’язане зі станом мозку людей.
Від того, що ми їмо, залежить те, як він працює, як у ньому утворюються нейромедіатори, за допомогою яких нейрони "спілкуються" між собою.До того ж, існує безпосередній зв’язок між депресивним станом та харчуванням,
– пояснила вона.
У Спецпроєкті "Психея" зруйнували міф про те, що нібито шоколад і банани чи якісь інші смачні речі допоможуть покращити настрій через серотонін – "гормон щастя".
Так, вони насправді впливають на вироблення серотоніну в кишківнику, але до мозку цей нейромедіатор не потрапляє Також ці продукти не зможуть замінити поведінкову активацію, психотерапію або призначені фахівцем антидепресанти.
Їжа впливає на психічне здоров'я / Фото: Unsplash
Серотонін утворюється з амінокислоти триптофану. Це рідкісна незамінна амінокислота, якої не так багато в їжі. Її багато в індичці та молочних продуктах. Але якщо поїсти йогурту, твердого сиру чи індички, то серотонін просто так не з’явиться,
– пишуть автори "Психеї".
Яка їжа сприяє "біохімічному" шляху розвитку депресії
- Транс-жири: солодощі тривалого зберігання, маргарини, морозиво, продукти, приготовані у фритюрі.
- Солодке, а особливо – жирне водночас.
- Кава.
- Алкоголь. Автори зазначили, що алкоголь є депресантом, який підвищує тривожність мозку, допомагає все бачити в чорних тонах, погіршує шанси дбати про себе як слід та може збільшувати ризики неприємностей, а також псує кишкову мікрофлору та погіршує засвоєння низки вітамінів.
- Швидкоїжа: бутерброди, бургери з картоплею фрі, щоденна шаурма і хот-доги.
Їжа впливає на психічне здоров'я / Фото: Unsplash
Що їсти, щоб не було депресії
- Каші.
- Овочі і ягоди.
- Нут.
- Якісне м'ясо, яйця, печінка.
- Авокадо.
- Цільні зліки та висівки.
Жодна їжа депресію не вилікує, не сподівайтеся. Але повернення до збалансованого харчування точно допоможе в терапії, адже даватиме необхідні ресурси і усуватиме біохімічну складову,
– наголосили у джерелі.
Їжа впливає на психічне здоров'я / Фото: Unsplash