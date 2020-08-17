Данські вчені з'ясували, що при здоровому харчуванні у чоловіків краща якість сперми та вище загальна кількість сперматозоїдів.

Результати дослідження опублікували в JAMA Network Open.

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У дослідженні взяли участь 2935 молодих данців, середній вік яких становив 19 років. На підставі отриманих даних вчені виділили чотири типи дієт:

Західну – переважання в раціоні картоплі, червоного і переробленого м'яса, закусок, продуктів з очищеного зерна, солодких напоїв та солодощів;

Раціональну – важливе місце в ній займали риба, курка, фрукти, овочі;

Бутербродну – холодне перероблене м'ясо з цілозерновим хлібом, майонез, приправи, холодна риба і молочні продукти;

Вегетаріанську.

Дослідники виявили, що кількість вуглеводів була однаковою у всіх групах, але значно різнилися рівні споживання клітковини, загального цукру і доданого цукру. Так, в західній дієті було більше доданого цукру і менше клітковини, в раціональної – менше доданого цукру, в бутербродної – більше клітковини, а в вегетаріанської – більше доданого цукру.

Загальне споживання жирів також було аналогічним, але раціональна дієта містила більше довголанцюжкових омега–3 жирних кислот, в основному завдяки вживанню риби.

Як їжа впливає на сперму

В цілому, у 17% учасників кількість сперматозоїдів була нижчою нижньої межі норми. Найбільше кількість сперматозоїдів було виявлено у тих, хто дотримувався раціональної дієти (в середньому – 167 мільйонів), далі йшли прихильники вегетаріанської (151 мільйон), бутербродної (146 мільйонів), західної (122 мільйонів) дієт.

У прихильників раціональної дієти вища якість сперми, бутербродної – більше кількість рухливих сперматозоїдів, а вегетаріанської – вище процентний вміст нормальних сперматозоїдів.

При виборі західної дієти на 20% збільшувалася ймовірність вироблення сперми низької якості та підвищувався ризик зниження рівня вироблення сперми.