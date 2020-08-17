Датские ученые выяснили, что при здоровом питании у мужчин лучше качество спермы и выше общее количество сперматозоидов.

Результаты исследования опубликовали в JAMA Network Open.

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В исследовании приняли участие 2 935 молодых датчан, средний возраст которых составлял 19 лет. На основании полученных данных ученые выделили четыре типа диет:

Западную – преобладание в рационе картофеля, красного и переработанного мяса, закусок, продуктов из очищенного зерна, сладких напитков и сладостей;

– преобладание в рационе картофеля, красного и переработанного мяса, закусок, продуктов из очищенного зерна, сладких напитков и сладостей; Рациональную – важное место в ней занимали рыба, курица, фрукты, овощи;

– важное место в ней занимали рыба, курица, фрукты, овощи; Бутербродную – холодное переработанное мясо с цельнозерновым хлебом, майонез, приправы, холодная рыба и молочные продукты;

– холодное переработанное мясо с цельнозерновым хлебом, майонез, приправы, холодная рыба и молочные продукты; Вегетарианскую.

Исследователи обнаружили, что количество углеводов было одинаковым во всех группах, но значительно отличались уровни потребления клетчатки, общего сахара и добавленного сахара. Так, в западной диете было больше добавленного сахара и меньше клетчатки, в рациональной – меньше добавленного сахара, в бутербродной – больше клетчатки, а в вегетарианской – больше добавленного сахара.

Общее потребление жиров также было аналогичным, но рациональная диета содержала больше длинноцепочных омега-3 жирных кислот, в основном благодаря употреблению рыбы.

Как пища влияет на сперму

В целом, у 17% участников количество сперматозоидов было ниже нижней границы нормы. Наибольшее количество сперматозоидов было выявлено у тех, кто придерживался рациональной диеты (в среднем – 167 миллионов), далее шли сторонники вегетарианской (151 миллион), бутербродной (146 миллионов), западной (122 миллионов) диет.

У сторонников рациональной диеты выше качество спермы, бутербродной – большее количество подвижных сперматозоидов, а вегетарианской – выше процентное содержание нормальных сперматозоидов.

При выборе западной диеты на 20% увеличивалась вероятность выработки спермы низкого качества и повышался риск снижения уровня выработки спермы.