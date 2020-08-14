Эректильная дисфункция или импотенция не только снижает качество жизни. Ученые выяснили, что это расстройство может свидетельствовать о высоком риске болезней сердца и ранней смерти.

Новое исследование опубликовали в Journal of the Endocrine Society.

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Эректильная дисфункция может быть следствием как сосудистой патологии, так и низкого уровня мужского полового гормона тестостерона в крови.

Нарушения со стороны половой жизни могут быть симптомами развернутой картины сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Ранее было известно, что низкий уровень тестостерона связан с повышенным уровнем смертности среди мужчин среднего возраста и старше. Кроме того, сексуальные нарушения у пожилых людей коррелируют с риском смерти.

В новой научной работе авторы проанализировали данные, которые были собраны в большом исследовании старения мужчин. Они проверили, как связаны уровень половых гормонов и сексуальная функция у почти 2 тысяч мужчин с тем, были ли те живы через 12 лет после начала исследования.

Результаты исследования