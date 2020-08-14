Імпотенція у чоловіків свідчить про ризик ранньої смерті
Еректильна дисфункція або імпотенція не тільки знижує якість життя. Вчені з'ясували, що цей розлад може свідчити про високий ризик хвороб серця і ранньої смерті.
Нове дослідження опублікували в Journal of the Endocrine Society.
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Еректильна дисфункція може бути наслідком як судинної патології, так і низького рівня чоловічого статевого гормону тестостерону в крові.
Порушення з боку статевого життя можуть бути симптомами розгорнутої картини серцево-судинних захворювань і передчасної смерті.
Раніше було відомо, що низький рівень тестостерону пов'язаний з підвищеним рівнем смертності серед чоловіків середнього віку і старше. Крім того, сексуальні порушення у літніх людей корелюють з ризиком смерті.
У новій науковій роботі автори проаналізували дані, які були зібрані у великому дослідженні старіння чоловіків. Вони перевірили, як пов'язані рівень статеві гормони й сексуальна функція у майже 2 тисяч чоловіків з тим, чи були ті живі через 12 років після початку дослідження.
Результати дослідження
- У чоловіків з нормальним рівнем тестостерону і з еректильною дисфункцією ризик смерті був вище на 51% в порівнянні з тими, у кого не було імпотенції.
- Чим нижче був рівень тестостерону, тим вище був ризик смерті.
- Наявність еректильної дисфункції, рідкісні ранкові ерекції й зниження лібідо вказували на збільшення ризику смерті в 1,8 раза.
- Одна лише еректильна дисфункція говорила про збільшення ризику смерті в 1,4 раза.