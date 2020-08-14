Еректильна дисфункція або імпотенція не тільки знижує якість життя. Вчені з'ясували, що цей розлад може свідчити про високий ризик хвороб серця і ранньої смерті.

Нове дослідження опублікували в Journal of the Endocrine Society.

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Еректильна дисфункція може бути наслідком як судинної патології, так і низького рівня чоловічого статевого гормону тестостерону в крові.

Порушення з боку статевого життя можуть бути симптомами розгорнутої картини серцево-судинних захворювань і передчасної смерті.

Раніше було відомо, що низький рівень тестостерону пов'язаний з підвищеним рівнем смертності серед чоловіків середнього віку і старше. Крім того, сексуальні порушення у літніх людей корелюють з ризиком смерті.

У новій науковій роботі автори проаналізували дані, які були зібрані у великому дослідженні старіння чоловіків. Вони перевірили, як пов'язані рівень статеві гормони й сексуальна функція у майже 2 тисяч чоловіків з тим, чи були ті живі через 12 років після початку дослідження.

Результати дослідження