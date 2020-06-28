Еда и психическое здоровье: как питаться, чтобы не было депрессии
Питание непосредственно влияет на здоровье, физическое и психическое состояние людей, а также их работоспособность, активность мозга и качество жизни.
Об этом написала эксминистерка здравоохранения Ульяна Супрун со ссылкой на лекцию спецпроекта "Психея".
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Супрун подчеркнула, что питание связано с состоянием мозга людей.
От того, что мы едим, зависит то, как он работает, как в нем образуются нейромедиаторы, с помощью которых нейроны "общаются" между собой. К тому же, существует непосредственная связь между депрессивным состоянием и питанием,
– объяснила она.
В спецпроекте "Психея" разрушили миф о том, что якобы шоколад и бананы или какие-то другие вкусные вещи помогут улучшить настроение через серотонин – "гормон счастья".
Да, они влияют на выработку серотонина в кишечнике, но в мозг этот нейромедиатор не попадает Также эти продукты не смогут заменить поведенческую активацию, психотерапию или назначенные специалистом антидепрессанты.
Еда влияет на психическое здоровье / Фото: Unsplash
Серотонин образуется из аминокислоты триптофана. Это редкая незаменимая аминокислота, которой не так много в еде. Ее много в индейке и молочных продуктах. Но если покушать йогурта, сыра или индейки, то серотонин просто так не появится,
– пишут авторы "Психеи".
Какая пища способствует "биохимическому" пути развития депрессии
- Транс-жиры: сладости длительного хранения, маргарины, мороженое, продукты, приготовленные во фритюре.
- Сладкое, а особенно – жирное одновременно.
- Кофе.
- Алкоголь. Авторы отметили, что алкоголь является депрессантом, который повышает тревожность мозга, помогает все видеть в черных тонах, ухудшает шансы заботиться о себе как следует и может увеличивать риски неприятностей, а также портит кишечную микрофлору и ухудшает усвоение ряда витаминов.
- Фастфуд: бутерброды, бургеры с картофелем фри, ежедневная шаурма и хот-доги.
Еда влияет на психическое здоровье / Фото: Unsplash
Что есть, чтобы не было депрессии
- Каши.
- Овощи и ягоды.
- Нут.
- Качественное мясо, яйца, печень.
- Авокадо.
- Цельные злаки и отруби.
Ни одна пища депрессию не вылечит, не надейтесь. Но возвращение к сбалансированному питанию точно поможет в терапии, ведь давать необходимые ресурсы и устранит биохимическую составляющую,
– отметили в источнике.
Еда влияет на психическое здоровье / Фото: Unsplash