Питание непосредственно влияет на здоровье, физическое и психическое состояние людей, а также их работоспособность, активность мозга и качество жизни.

Об этом написала эксминистерка здравоохранения Ульяна Супрун со ссылкой на лекцию спецпроекта "Психея".

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Супрун подчеркнула, что питание связано с состоянием мозга людей.

От того, что мы едим, зависит то, как он работает, как в нем образуются нейромедиаторы, с помощью которых нейроны "общаются" между собой. К тому же, существует непосредственная связь между депрессивным состоянием и питанием,

– объяснила она.

В спецпроекте "Психея" разрушили миф о том, что якобы шоколад и бананы или какие-то другие вкусные вещи помогут улучшить настроение через серотонин – "гормон счастья".

Да, они влияют на выработку серотонина в кишечнике, но в мозг этот нейромедиатор не попадает Также эти продукты не смогут заменить поведенческую активацию, психотерапию или назначенные специалистом антидепрессанты.



Еда влияет на психическое здоровье / Фото: Unsplash

Серотонин образуется из аминокислоты триптофана. Это редкая незаменимая аминокислота, которой не так много в еде. Ее много в индейке и молочных продуктах. Но если покушать йогурта, сыра или индейки, то серотонин просто так не появится,

– пишут авторы "Психеи".

Какая пища способствует "биохимическому" пути развития депрессии

Транс-жир ы: сладости длительного хранения, маргарины, мороженое, продукты, приготовленные во фритюре.

ы: сладости длительного хранения, маргарины, мороженое, продукты, приготовленные во фритюре. Сладкое , а особенно – жирное одновременно.

, а особенно – жирное одновременно. Кофе .

. Алкоголь . Авторы отметили, что алкоголь является депрессантом, который повышает тревожность мозга, помогает все видеть в черных тонах, ухудшает шансы заботиться о себе как следует и может увеличивать риски неприятностей, а также портит кишечную микрофлору и ухудшает усвоение ряда витаминов.

. Авторы отметили, что алкоголь является депрессантом, который повышает тревожность мозга, помогает все видеть в черных тонах, ухудшает шансы заботиться о себе как следует и может увеличивать риски неприятностей, а также портит кишечную микрофлору и ухудшает усвоение ряда витаминов. Фастфуд: бутерброды, бургеры с картофелем фри, ежедневная шаурма и хот-доги.



Еда влияет на психическое здоровье / Фото: Unsplash

Что есть, чтобы не было депрессии

Каши.

Овощи и ягоды.

Нут.

Качественное мясо, яйца, печень.

Авокадо.

Цельные злаки и отруби.

Ни одна пища депрессию не вылечит, не надейтесь. Но возвращение к сбалансированному питанию точно поможет в терапии, ведь давать необходимые ресурсы и устранит биохимическую составляющую,

– отметили в источнике.



Еда влияет на психическое здоровье / Фото: Unsplash