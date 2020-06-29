Употребление продуктов, которые содержат сахар, связанно с отложением жира в опасных участках. В первую очередь, в области сердца и в брюшной полости.

Это показало длительное исследование ученых из Школы общественного здравоохранения Миннесотского университета (Minnesota School of Public Health), пишет European Journal of Preventive Cardiology.

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Добавленным сахаром называют тот сахар, который не содержится в продуктах от природы. Когда мы едим слишком много сахара, его излишек превращается в жир, который откладывается в различных жировых депо. Жировая ткань может производить опасные для здоровья вещества.

Врачи советуют ограничить потребление добавленного сахара / unsplash

Ученые проанализировали данные о том, сколько сахара съедали более 3 тысяч участников в возрасте от 18 до 30 лет. Наблюдения длились не менее 20 лет, после чего количество жира в организме участников было определено с помощью компьютерной томографии на 25 году исследования.

Последствия избытка сахара

Исследование показало, что употребление сахара в течение 20-летнего периода было напрямую связано с тем, какое количество жира оказывалось в организме, в первую очередь – вокруг внутренних органов. Известно, отложения жира в организме связаны с увеличением риска болезней сердца, онкологии и сахарного диабета.

Ученые советуют уменьшать количество добавленного сахара в рационе: пить воду вместо сладких напитков, выбирать здоровый перекус, вместо сладостей.