Ученые из Испании определили пищу, которая, вероятно, влияет на изменения в хромосомах человека. Эти изменения связывают с ускоренным старением.

Согласно новому исследованию, люди, которые едят много вредной пищи, быстрее стареют, сообщает ScienceAlert.

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По мере старения человека теломеры (окончания хромосом) становятся короче. Поэтому потеря их длины определена маркером биологического возраста.

Таким образом три или больше порции "ультраобработанной еды" в день удваивают шансы того, что нити ДНК и теломеры (окончания хромосом) сократятся больше, чем нужно.

Впрочем, авторы работы предупреждают, что, несмотря на сильную корреляцию, причинная связь между употреблением продуктов с высокой степенью обработки и уменьшением теломеров остается спекулятивной темой.

Что такое ультраобработанные продукты Ультраобработанные пищевые продукты – это вещества, которые производят промышленным способом. Такие продукты не содержат цельных продуктов, состоят из смеси масел, жиров, сахаров, крахмала и белков. В них часто добавляют искусственные ароматизаторы, красители, эмульгаторы, консерванты и другие добавки, которые увеличивают срок хранения и размер прибыли.

Как проводилось исследование

Ученые из Университета Наварры, в Испании, хотели изучить вероятную связь между регулярным потреблением высокотехнологичной нездоровой пищи и сокращением теломеров. Для этого они проанализировали данные о состоянии здоровья почти 900 человек в возрасте старше 55 лет. Участники исследования в 2008 году предоставили образцы ДНК, после чего каждые два года описывали свои пищевые привычки.

645 мужчин и 241 женщину поровну разделили на четыре группы в зависимости от того, сколько они потребляли ультраобработанных пищевых продуктов.

Те люди, которые потребляли их чаще всего, с большей вероятностью имели семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и аномальных жиров в крови. Также эта группа меньше потребляла клетчатки, оливкового масла, фруктов, овощей и орехов.

По сравнению с группой, которая ела наименьшее количество ультраобработанных продуктов, у трех других была повышенная вероятность сокращенных теломеров – 29%, 40% и 82%.