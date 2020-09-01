Вчені з Іспанії визначили їжу, яка, ймовірно, впливає на зміни в хромосомах людини. Ці зміни пов'язують з пришвидшеним старінням.

Згідно з новим дослідженням, люди, які їдять багато шкідливої їжі, швидше старіють, повідомляє ScienceAlert.

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У міру старіння людини, теломери (кінцівки хромосом) стають коротшими. Тому втрата їхньої довжини визначена маркером біологічного віку.

Тому три або більше порції "ультраобробленої їжі" в день подвоюють шанси того, що нитки ДНК і теломери (кінцівки хромосом) скоротяться більше, ніж потрібно.

Втім, автори роботи попереджають, що попри сильну кореляцію, причинний зв'язок між вживанням продуктів з високим ступенем обробки та зменшенням теломерів залишається спекулятивною темою.

Що таке ультраоброблені продукти Ультраоброблені харчові продукти – це речовини, які виробляють промисловим способом. Такі продукти не містять цільних продуктів, складаються з суміші масел, жирів, цукрів, крохмалю та білків. До них часто додають штучні ароматизатори, барвники, емульгатори, консерванти та інші добавки, які збільшують термін зберігання і розмір прибутку.

Як проводилось дослідження

Вчені з Університету Наварри, що в Іспанії, хотіли вивчити ймовірний зв'язок між регулярним споживанням високотехнологічної нездорової їжі та скороченням теломерів. Для цього вони проаналізували дані про стан здоров'я майже 900 людей віком старше 55 років. Учасники дослідження у 2008 році надали зразки ДНК, після чого щодва роки описували свої харчові звички.

645 чоловіків і 241 жінку порівну розділили на чотири групи в залежності від того, скільки вони споживали ультраоброблених харчових продуктів.

Ті люди, які споживали їх найчастіше, з більшою ймовірністю мали сімейний анамнез серцево-судинних захворювань, діабету і аномальних жирів в крові. Також ця група менше споживала клітковини, оливкової олії, фруктів, овочів і горіхів.

У порівнянні з групою, яка їла найменшу кількість ультраоброблених продуктів, у трьох інших була підвищена ймовірність скорочених теломерів – 29%, 40% і 82%.