Как должны питаться больные коронавирусом: советы ВОЗ
Придерживаться здоровой диеты очень важно во время пандемии COVID-19. То, что мы едим и пьем, может повлиять на способность нашего организма предотвращать инфекции, бороться с ними и помочь выздоровлению.
Всемирная организация здравоохранения объяснила, как нужно питаться во время пандемии и в случае заболевания.
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Эксперты ВОЗ отмечают, что никакие продукты и пищевые добавки не способствуют профилактике и лечению от коронавируса, но полноценное питание может поддержать иммунную систему и снизить риск развития хронических состояний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака.
Что есть во время коронавируса
- Ограничить потребление соли и продуктов с высоким содержанием натрия (например, соевого и рыбного соуса) до 1 чайной ложки в день.
- Лучше использовать йодированную соль.
- Также необходимо есть меньше сладкого.
- Исключить из рациона газированные напитки, сладкий йогурт, концентраты фруктовых соков, сиропы, ароматизированное молоко.
- Свежие фрукты лучше закусок с высоким содержанием сахара – печенье, пирожные и шоколад.
- Необходимо также пить больше воды, не менее 8-10 чашек в день. Обычная питьевая вода не только поддерживает водно-солевой баланс, но и помогает ограничить потребление лишних калорий.
- Ежедневно употребляйте смесь цельнозерновых злаков, таких как пшеница, кукуруза и рис, бобовые, такие как чечевица и фасоль, много свежих фруктов и овощей, а также некоторые животные продукты (например, мясо, рыбу, яйца и молоко).
- Во время приготовления замените подсолнечное масло, масло и сало на более полезные жиры, такие как оливковое, соевое, подсолнечное или кукурузное масло.
- Попробуйте во время приготовления пищи готовить на пару или варить, а не жарить пищу.
- Употребление алкоголя не защищает от COVID-19 и может быть опасным.
Родителям маленьких детей эксперты рекомендуют придерживаться грудного вскармливания с добавлением питательных и безопасных продуктов начиная с 6 месяцев.
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