Придерживаться здоровой диеты очень важно во время пандемии COVID-19. То, что мы едим и пьем, может повлиять на способность нашего организма предотвращать инфекции, бороться с ними и помочь выздоровлению.

Всемирная организация здравоохранения объяснила, как нужно питаться во время пандемии и в случае заболевания.

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Эксперты ВОЗ отмечают, что никакие продукты и пищевые добавки не способствуют профилактике и лечению от коронавируса, но полноценное питание может поддержать иммунную систему и снизить риск развития хронических состояний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака.

Что есть во время коронавируса

Ограничить потребление соли и продуктов с высоким содержанием натрия (например, соевого и рыбного соуса) до 1 чайной ложки в день.

Лучше использовать йодированную соль.

Также необходимо есть меньше сладкого.

Исключить из рациона газированные напитки, сладкий йогурт, концентраты фруктовых соков, сиропы, ароматизированное молоко.

Свежие фрукты лучше закусок с высоким содержанием сахара – печенье, пирожные и шоколад.

Необходимо также пить больше воды, не менее 8-10 чашек в день. Обычная питьевая вода не только поддерживает водно-солевой баланс, но и помогает ограничить потребление лишних калорий.

Ежедневно употребляйте смесь цельнозерновых злаков, таких как пшеница, кукуруза и рис, бобовые, такие как чечевица и фасоль, много свежих фруктов и овощей, а также некоторые животные продукты (например, мясо, рыбу, яйца и молоко).

Во время приготовления замените подсолнечное масло, масло и сало на более полезные жиры, такие как оливковое, соевое, подсолнечное или кукурузное масло.

Попробуйте во время приготовления пищи готовить на пару или варить, а не жарить пищу.

Употребление алкоголя не защищает от COVID-19 и может быть опасным.

Родителям маленьких детей эксперты рекомендуют придерживаться грудного вскармливания с добавлением питательных и безопасных продуктов начиная с 6 месяцев.