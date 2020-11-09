Дотримуватись здорової дієти дуже важливо під час пандемії COVID-19. Те, що ми їмо та п’ємо, може вплинути на здатність нашого організму запобігати інфекціям, боротися з ними та допомогти одужанню.

Всесвітня організація охорони здоров'я пояснила, як необхідно харчуватися під час пандемії й в разі захворювання.

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Експерти ВООЗ відзначають, що ніякі продукти та харчові добавки не сприяють профілактиці та лікуванню від коронавірусу, але повноцінне харчування може підтримати імунну систему і знизити ризик розвитку хронічних станів, включаючи серцево-судинні захворювання, діабет і деяких видів раку.

Що їсти під час коронавірусу

Обмежити споживання солі та продуктів з високим вмістом натрію (наприклад, соєвого і рибного соусу) до 1 чайної ложки в день.

Краще використовувати йодовану сіль.

Також необхідно їсти менше солодкого можливості

Виключити з раціону газовані напої, солодкий йогурт, концентрати фруктових соків, сиропи, ароматизоване молоко.

Свіжі фрукти краще закусок з високим вмістом цукру – печива, тістечка та шоколаду.

Необхідно також пити більше води, не менше 8-10 чашок в день. Звичайна питна вода не тільки підтримує водно-сольовий баланс, але і допомагає обмежити споживання зайвих калорій.

Щодня їжте суміш цілозернових злаків, таких як пшениця, кукурудза та рис, бобові, такі як сочевиця та квасоля, багато свіжих фруктів та овочів, а також деякі тваринні продукти (наприклад, м’ясо, риба, яйця та молоко).

Під час приготування замініть соняшникову олію, масло та сало на корисніші жири, такі як оливкова, соєва, соняшникова або кукурудзяна олія.

Спробуйте під час приготування їжі готувати на пару або варити, а не смажити їжу.

Вживання алкоголю не захищає від COVID-19 і може бути небезпечним.

Батькам маленьких дітей експерти рекомендують дотримуватися грудного вигодовування з додаванням поживних і безпечних продуктів починаючи з 6 місяців.