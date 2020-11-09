Як мають харчуватися хворі на коронавірус: поради ВООЗ
Дотримуватись здорової дієти дуже важливо під час пандемії COVID-19. Те, що ми їмо та п’ємо, може вплинути на здатність нашого організму запобігати інфекціям, боротися з ними та допомогти одужанню.
Всесвітня організація охорони здоров'я пояснила, як необхідно харчуватися під час пандемії й в разі захворювання.
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Експерти ВООЗ відзначають, що ніякі продукти та харчові добавки не сприяють профілактиці та лікуванню від коронавірусу, але повноцінне харчування може підтримати імунну систему і знизити ризик розвитку хронічних станів, включаючи серцево-судинні захворювання, діабет і деяких видів раку.
Що їсти під час коронавірусу
- Обмежити споживання солі та продуктів з високим вмістом натрію (наприклад, соєвого і рибного соусу) до 1 чайної ложки в день.
- Краще використовувати йодовану сіль.
- Також необхідно їсти менше солодкого можливості
- Виключити з раціону газовані напої, солодкий йогурт, концентрати фруктових соків, сиропи, ароматизоване молоко.
- Свіжі фрукти краще закусок з високим вмістом цукру – печива, тістечка та шоколаду.
- Необхідно також пити більше води, не менше 8-10 чашок в день. Звичайна питна вода не тільки підтримує водно-сольовий баланс, але і допомагає обмежити споживання зайвих калорій.
- Щодня їжте суміш цілозернових злаків, таких як пшениця, кукурудза та рис, бобові, такі як сочевиця та квасоля, багато свіжих фруктів та овочів, а також деякі тваринні продукти (наприклад, м’ясо, риба, яйця та молоко).
- Під час приготування замініть соняшникову олію, масло та сало на корисніші жири, такі як оливкова, соєва, соняшникова або кукурудзяна олія.
- Спробуйте під час приготування їжі готувати на пару або варити, а не смажити їжу.
- Вживання алкоголю не захищає від COVID-19 і може бути небезпечним.
Батькам маленьких дітей експерти рекомендують дотримуватися грудного вигодовування з додаванням поживних і безпечних продуктів починаючи з 6 місяців.
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