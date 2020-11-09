Вчені випробували назальний спрей, який може запобігати зараженню коронавірусом SARS-CoV-2. Якщо спрей виявиться ефективним на людях, то ми отримаємо новий засіб профілактики COVID-19.

Як діє спрей

Спрей містить ліпопептид, який складається з частинки холестерину. Наукову роботу опублікували на ресурсі для препринтів bioRxiv.

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Він здатний зв'язуватися з шиповидним білком вірусу SARS-CoV-2 (саме цей білок дозволяє вірусу проникати в клітини організму людини та тварин).

РНК вірусу потрапляє в клітин господаря після того, як шиповидний білок зв'язується з її стінкою. Вчені пишуть, що діюча речовина спрею зв'язує цей білок, що запобігає зараженню.

Як відбувалось дослідження

Вчені застосували експериментальний спрей на шістьох тхорах. Після цього тварин розбили на пари та розмістили в трьох клітках. В кожну клітку підсадили ще двох тхорів: один з них отримав плацебо-спрей, а другий був заражений SARS-CoV-2 за один-два дні до початку експерименту.

Після перебування в одній клітці з інфікованим тхором протягом 24 годин тварини, які отримали експериментальний спрей, вони не заразилися коронавірусом. А всі тхори, які отримали плацебо, були інфіковані.

Вчені вибрали для експерименту, тхорів, бо вони заражаються грипом і респіраторними вірусними інфекціями, як люди. Їх давно використовують для дослідження застудних інфекцій. Автори дослідження вказують, що речовина спрею тримається на слизовій оболонці дихальних шляхів на цілу добу.

Що це нам дасть

Якщо спрей виявиться ефективним для людей, то у нас може з'явитися новий інструмент боротьби з пандемією. Всього одна доза спрею в день знижувала б ризик зараження. Його діюча речовина дешева у виробництві і добре зберігається.