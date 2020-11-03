Вакцина вчених з Вашингтонського університету, що в Сіетлі, показала дуже високий рівень антитіл під час тестування на мишах та приматах. Так, рівень формування нейтралізуючих антитіл у піддослідних був у 10 разів вищим ніж у тих людей, які перехворіли на коронавірус.

Окрім цього, нова потенційна вакцина викликала хороший клітинний імунітет та продемонструвала здатність захищати від мутованих версій коронавірусу SARS-CoV-2. Результати роботи науковців опубліковані у журналі Cell.

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Маленька доза вакцини може захистити від мутованих штамів коронавірусу

Під час тестування вакцини на приматах виявилось, що вона провокує вироблення антитіл, які націлені на різні ділянки спайкового білка SARS-CoV-2. Це означає, що цей препарат не боїться мутації вірусу та може захистити від різноманітних штамів COVID-19.

Окрім цього, клітини приматів почали відповідати на збудник коронавірусної інфекції. Тобто вакцина може виявитись стабільно-дієвою, адже провокує формування імунної пам'яті.

З чого складається новий препарат

У склад вакцини входять білкові наночастинки, які містять 60 копій рецептор-зв'язуючого домену спайкового білка. Молекулярна структура вакцини фактично імітує структуру вірусу, завдяки чому організм і утворює сильну імунну відповідь.

Важливо, що для щеплення достатньо лише однієї маленької дози, а для зберігання препарату не потрібно ніяких специфічних умов. Це робить вакцину значно доступнішою для усіх країн світу.

Ми сподіваємось, що наша робота може допомогти у боротьбі цією пандемією, яка завдає стільки шкоди світові. Ефективність, стабільність та технологічність цього кандидата на вакцину відрізняють його від багатьох інших досліджуваних,

– заявив винахідник технології вакцини Ніл Кінг.

Відтак, нині розробники готуються до запуску пілотних клінічних досліджень.