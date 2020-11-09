Ученые испытали назальный спрей, который может предотвращать заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Если спрей окажется эффективным на людях, то мы получим новое средство профилактики COVID-19.

Как действует спрей

Спрей содержит липопептид, который состоит из частиц холестерина. Научную работу опубликовали на ресурсе для препринтов bioRxiv.

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Он способен связываться с шиповидным белком вируса SARS-CoV-2 (именно этот белок позволяет вирусу проникать в клетки организма человека и животных).

РНК вируса попадает в клетку хозяина после того, как шиповидный белок связывается с ее стенкой. Ученые пишут, что действующее вещество спрея связывает этот белок, предотвращая заражение.

Как происходило исследования

Ученые применили экспериментальный спрей на шестерых хорьках. После этого животных разбили на пары и разместили в трех клетках. В каждую клетку подсадили еще двух хорьков: один из них получил плацебо-спрей, а второй был заражен SARS-CoV-2 за один-два дня до начала эксперимента.

После пребывания в одной клетке с инфицированным хорьком в течение 24 часов животные, которые получили экспериментальный спрей, не заразились коронавирусом. А все хорьки, которые получили плацебо, были инфицированы.

Ученые выбрали для эксперимента хорьков, потому что они заражаются гриппом и респираторными вирусными инфекциями, как люди. Их давно используют для исследования простудных инфекций. Авторы исследования указывают, что вещество спрея держится на слизистой оболочке дыхательных путей целые сутки.

Что это нам дает

Если спрей окажется эффективным для людей, то у нас может появиться новый инструмент борьбы с пандемией. Всего одна доза спрея в день снижала бы риск заражения. Его действующее вещество дешевое в производстве и хорошо сохраняется.