Вакцина ученых из Вашингтонского университета в Сиэтле, показала очень высокий уровень антител во время тестирования на мышах и приматах. Так, уровень формирования нейтрализующих антител у подопытных был в 10 раз выше, чем у тех людей, которые переболели коронавирусом.

Кроме этого, новая потенциальная вакцина вызвала хороший клеточный иммунитет и продемонстрировала способность защищать от мутировавших версий коронавируса SARS-CoV-2. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Cell.

К теме В Израиле вакцину против COVID-19 начали испытывать на людях

Маленькая доза вакцины может защитить от мутированных штаммов коронавируса

Во время тестирования вакцины на приматах оказалось, что она провоцирует выработку антител, которые нацелены на различные участки спаечного белка SARS-CoV-2. Это означает, что этот препарат не боится мутации вируса и может защитить от различных штаммов COVID-19.

Кроме этого, клетки приматов начали отвечать на возбудитель коронавирусной инфекции. То есть вакцина может оказаться стабильно-действенной, ведь провоцирует формирование иммунной памяти.

Из чего состоит новый препарат

В состав вакцины входят белковые наночастицы, которые содержат 60 копий рецептор-связывающего домена спаечного белка. Молекулярная структура вакцины фактически имитирует структуру вируса, благодаря чему организм и образует сильный иммунный ответ.

Важно, что для прививки достаточно лишь одной маленькой дозы, а для хранения препарата не требуется никаких специфических условий. Это делает вакцину значительно доступнее для всех стран мира.

Мы надеемся, что наша работа может помочь в борьбе с этой пандемией, которая наносит столько вреда миру. Эффективность, стабильность и технологичность этого кандидата на вакцину отличают его от многих других исследуемых,

– заявил изобретатель технологии вакцины Нил Кинг.

Следовательно, сейчас разработчики готовятся к запуску пилотных клинических исследований.