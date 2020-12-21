В 2020 году у Министерства здравоохранения было немало вызовов, маркером проблем был коронавирус. К сожалению, в Минздраве провалили едва ли не все задачи, которые поставила перед ним новая болезнь. Сперва – отсутствие коммуникации в новых Санжарах, потом – бездействие в разгар эпидемии.

Незакупленные костюмы медикам, волокита с выплатой надбавок врачам, манипулирование и искажение данных о реальном количестве больных, пустые разговоры о производстве украинских тестов на COVID-19 и трижды фиктивное объявление старта разработки вакцины. Как Минздрав прозевал подготовку к пандемии, разобрался 24 канал.

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Новые Санжары – показатель коммуникации власти с людьми

Все началось с Новых Санжаров – поселка, где состоялись протесты против обсервации эвакуированных украинцев и иностранцев из Уханя (именно оттуда распространился коронавирус). Местные жители из-за страха заразиться, блокировали трассу и въезды в медцентр, не обошлось без столкновений с правоохранителями. Международные СМИ писали – "украинцы забросали камнями эвакуированных из Китая соотечественников".



Протестующие бросали камнями в автобусы с эвакуированными / Фото Александр Махов

Именно так выглядит провальная коммуникация власти с населением: отсутствие четких инструкций и неопределенность, ведь место обсервации замалчивали до последнего.

К слову, протесты состоялись не только в Новых Санжарах, а в каждом городе, где появлялись слухи, о поселении эвакуированных. Люди не понимали, что такое изоляция, обсервация и каким образом передается вирус. Самые сильные эмоции и – страх и незнание.

Во главе Министерства здравоохранения была Зоряна Скалецкая, которая к слову, проходила изоляцию вместе с эвакуированными, это была такая себе попытка компенсировать пробелы в коммуникации.

Именно после Новых Санжар Владимир Зеленский решил уволить ее и назначил главой Минздрава Илью Емца.

Компроментирующие заявления, пустая трата времени

Новоизбранный глава Минздрава продержался в должности месяц, но успел "прославиться" компроментирующими заявлениями. В частности, Емец призвал правительство тратить деньги на живых, а не "мертвых" людей, такими он считает пенсионеров, якобы, средняя продолжительность жизни украинцев 65 лет, а следовательно на них не стоит выделять финансирование. Речь шла о деньгах для борьбы с коронавирусом.

Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: Вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы,

– отметил Емец.

Больше об этом Глава Минздрава Емец назвал людей старше 65 лет "трупами"

Далее вместо того, чтобы активно готовиться к пандемии, то есть закупить достаточное количество тест-систем, наладить и синхронизировать работу лабораторий, проверить наличие оснасток, в ведомстве не осознавали реальность угрозы, а занимались личными проблемами. Так, чтобы протолкнуть своего человека, Емец 3 недели блокировал централизованные закупки медицинских товаров и препаратов.

Страна потеряла слишком много времени, а затем оказалась неготовой к противодействию пандемии.

Максим Степанов (пока что действующий глава Минздрава), но все еще недейственный министр

С марта по настоящее время, декабря 2020 года возглавляет Министерство здравоохранения Максим Степанов, его репутация достаточно хрупкая, а шансы остаться на посту все меньше. Депутаты уже собирали подписи за отставку Степанова, он и сам в курсе событий и говорит, что "не держится за кресло".

У Степанова ряд провальных решений:

О первых двух пунктах читайте здесь Должен ли Степанов уйти: самые громкие скандалы одиозного министра

Отдельный конфликт возник снова вокруг закупок лекарств, которые после Емца продолжил блокировать Степанов. Следовательно, более 5 месяцев Минздрав затягивал закупку препаратов.

Онкобольные дети, люди с ВИЧ, новорожденные с расстройствами дыхания в сентябре остались без лекарств. Министр просто не подписывал ряд важных документов, а тысячи пациентов не получили необходимые для жизни лекарства.

Это привело к страшным последствиям! В семье с Волыни умерли 2 детей из-за затягивания госзакупок Минздрава – дети не дождались нужного лечения. В Минздраве потом свою вину отрицали.

Протокол лечения коронавируса в Украине: что с ним не так?

Украинский Минздрав чуть ли не первым утвердило протокол лечения больных коронавирусом, это несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения призвала страны не делать этого, ведь нет доказательств, которые бы рекомендовали любое специфическое лечение COVID-19.

Другие страны дают разрешение использовать препараты в рамках строго контролируемых клинических испытаний или по специальным процедурам. Зато в Украине протокол лечения утвердили законодательно, то есть контроль и отчетность экспериментальных препаратов не был предусмотренным. Одна сторона медали – защита медиков от судебной волокиты, с другой – проконтролировать эффективность того или иного препарата – нереально.

Кроме того, Минздрав совсем не оперативно следил за исследованиями эффективности препаратов, так в протоколе лечения украинцев от коронавируса до сих пор есть Ремдесивир, который ВОЗ признала неэффективным.

Ремдесивир – что известно о препарате Разработала препарат американская компания Gilead Sciences. Лекарство вводят внутривенно. Ремдесивир снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.

В то время, когда только изучали его эффективность и применяли за рубежом, в Украине препарата не было, а когда большинство стран отказалось от препарата по рекомендации ВОЗ, Министерство здравоохранения закупило партию препарата, 10 ноября лекарства передали в больницы регионов.

Важно! Детальные исследования не показали значительной эффективности препарата, зато пациенты с COVID-19, которые принимали Ремдесивир, получили серьезные побочные эффекты – нарушения в работе почек.

Надбавки врачам: деньги выделили, но медики их не получили

В марте правительство пообещало врачам, которые лечат больных COVID-19 надбавку в размере до 300%, но посчитали ее не от зарплаты, а от оклада, который обычно близок к минимальной зарплате у медиков. Но даже эти деньги получили не все. В то время в правительстве убеждали, что перечислили средства, почему в некоторых регионах их не получили или получили недостаточно – обещали провести расследование.

К слову, незащищенность медиков – это еще один провал Минздрава. В начале эпидемии каждый 5-ый больной коронавирусом был медиком, – это один из самых высоких показателей в мире. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, однако заболеваемость среди медиков все еще высока. Не было четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов, недостаточное обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.



Иван Венжинович врач-легенда, умерший от коронавируса

Для размышлений: медицинские работники получают самые низкие зарплаты в Украине. По данным Госстата в феврале их средняя зарплата была 7 471 гривна при том, что средняя зарплата во всех отраслях составляла на то время 10 847 гривен.

Правительство создало Фонд борьбы с COVID-19, он предусматривал 65 миллиардов гривен, но 35 миллиардов из него решили потратить на строительство дорог. Такое безрассудство не поняли украинцы, ведь в то время, когда тест-систем не хватает, зарплаты медиков мизерные, а украинцы задыхаются из-за нехватки кислорода в больницах и отсутствие ИВЛ, тратят деньги на ремонт дорог.

Примечательно, что больницы для пациентов с COVID-19 начали получать деньги на кислород только в октябре.

Власть не смогла решить проблему с обеспечением кислородом больниц для больных коронавирусом. Кислород – проблема, которую мы пропустили,

– признали в Офисе Президента.

В Минздраве убеждали, что для лечения COVID-19 в украинских больницах отведено 53 445 койко-мест, из них подведены к кислороду около половины. Но проблема была не с наличием кислорода, а отсутствием кислородных концентраторов и емкостей для кислорода.

Впрочем, на деле же ситуация куда хуже, едва ли не каждая область сообщала о проблемах с наличием как кислорода, так и мест в больницах в целом. О критической ситуации заявили области: Одесская, Ивано-Франковская, Ровненская, Киевская, Львовская, Черновицкая.



В Украине до сих пор нет достаточно кислорода / Фото Радио Свобода

​Больше о том, что такое кислородный концентратор – читайте в материале 24 канала – 200 тысяч гривен, чтобы дышать: кто обеспечивает кислород украинцам.

Карантин выходного дня, или "добить" малый и средний бизнес

Следующим провальным решением Минздрава был карантин выходного дня. Ограничение правительство по рекомендации Минздрава ввело в Украине с 14 по 30 ноября. Так, в субботу и воскресенье работали только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос. Но уже 2 декабря правительство приняло решение не продлевать карантин выходного дня, потому что признали – это малоэффективно.

Впоследствии, когда заболеваемость все-таки упала (но не из-за карантина выходного дня, а уменьшения количества тестирований) в Минздраве снова начали убеждать в эффективности карантина выходного дня, но продлить его не осмелились.

Так, в правительстве признали – карантин выходного дня повлиял негативно на уровень занятости – выросла безработица. В начале карантина в Украине была 361 тысяча зарегистрированных безработных, а в начале декабря – 420 тысяч.

В начале карантина в Украине была 361 тысяча зарегистрированных безработных, а в начале декабря – 420 тысяч. Ресторанная отрасль потеряла примерно 5 миллиардов гривен выручки. О прибыли в это время, по словам предпринимателей, не говорится вообще.

Вошло в привычку: Степанов манипулирует статистикой распространения COVID-19

Впервые министра поймали на лжи, когда он уверял, что показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 2,1%, тогда как в Великобритании – 11%, якобы, это свидетельствует об эффективности лечения национальных протоколов. Но, на самом деле "показатель летальности ничего не показывает о смертности от коронавируса и шансы умереть, если кто-то заболел", ведь летальность – это деление смертей от COVID-19 за все время на количество случаев за все время.

Далее министр стабильно оглашая во время брифинга статистические данные, комментирует колебания заболеваемости таким образом, как это выгодно ему. Так, сейчас мы можем наблюдать, как Максим Степанов пытается удержаться в кресле министра – создать иллюзию уменьшения заболеваемости, вроде бы действуют карантинные ограничения, в частности продолжается "волшебное" действие карантина выходного дня, а на самом деле просто врезать количество проведенных тестирований.



Тестирование часто проводят с задержкой / Фото Getty Images

Ситуация с тестированием на COVID-19: По состоянию на 21 декабря, в течение суток в Украине заболели коронавирусом 6 545 человек, определенное снижение заболеваемости действительно обычно регистрируют после выходных. Кроме того, если посмотреть на статистику тестирований, понятно, почему в стране спад заболеваемости. 20 декабря украинские лаборатории осуществили 26 839 тестирований, в частности методом ПЦР – 22 149, методом ИФА – 4 690.

В то время, как в пятницу 18 декабря лаборатории выполнили более 68 тысяч тестирований.

Несмотря на то, что Степанов заверил, что не держится за кресло министра – так он отреагировал на слухи о собственной отставке, своими действиями он показывает обратное. Впрочем, речь об отставке Максима Степанова вовсе не слухи: по словам депутата Ярослава Железняка, в Офисе Президента и Кабмине согласовали отставку Степанова еще 13 ноября. И после того, как Степанов узнал, что голоса за его отставку уже есть – он ушел "на больничный".

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Сам же Степанов все опровергает. Одной из причин, почему депутаты собираются отправить Степанова в отставку, является вопрос загруженности больниц – нардепы не понимают, почему в Украине до сих пор не развернули мобильные госпитали.

Надо мобильные госпитали

Что Министерство здравоохранения, что правительство убеждают, что в украинских больницах достаточно мест, которые можно заполнять больными коронавирусом, а разворачивать мобильные госпитали нет смысла.

Но, к сожалению, это не так – люди говорят обратное, больных некуда госпитализировать, они умирают элементарно из-за неоказания медицинской помощи.