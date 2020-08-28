Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" хочет закупить медицинские костюмы значительно дешевле, чем предлагал Минздрав. Цена будет не 488 гривен на костюм, а 246 гривен. Таким образом общая сумма, которую удастся сэкономить, достигать более 1 миллиарда гривен.

Объявления о поиске поставщиков уже появились на сайте публичных закупок Prozorro, сообщает bihus.info. Как известно, средства на закупку костюмов для Минздрава выделили из Фонда борьбы с COVID-19.

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На закупку медицинских костюмов предусмотрено несколько меньше, чем 5 миллионов гривен. Еще за 2 миллиона 320 тысяч "Медицинские закупки" планируют приобрести 40 тысяч медицинских халатов. Каждый из них стоит 58 гривен.

В министерстве подсчитали, что в целом медикам нужно закупить более 4 миллионов единиц защитной одежды. На это из Фонда попросили выделить 2 миллиарда 135 тысяч гривен. Однако в случае, если "Медицинским закупкам" удастся закупить всю необходимую партию даже по цене костюмов, то государство сможет сэкономить почти половину средств.

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Дело в том, что Минздрав не может тратить деньги, которые выделяет Фонд, самостоятельно. Все закупки проводят через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Споры относительно цен появились сразу после утверждения бюджета, тогда государственное предприятие провело собственный мониторинг рынка и уже на первых торгах заявило, что цены Минздрав завышает.

На предприятии "Медицинские закупки" журналистам сообщили, что делают все возможное, чтобы ускорить процесс закупок. Однако причина медленных закупок в том, что они должны согласовывать все документы с министерством. "Возможны задержки возникают из-за необходимости согласовывать технические характеристики товаров до закупки и отдельно результат каждой закупки органом управления", – отметили на предприятии.

Справка. Недавно журналисты bihus.info обнародовали данные, подтверждающие, что Минздрав причастен к коррупционной схеме. Дело в том, что в мае Кабмин выделил Минздраву 3 миллиарда гривен из Фонда борьбы COVID-19. Тогда часть этих денег предусмотрели на доплаты медикам и закупку оборудования. Остальные – больше 2 миллиардов – на закупку средств защиты: масок, костюмов, перчаток и прочего. Однако журналисты выяснили, что за 3 месяца после выделения средств Минздрав потратил меньше, чем 37 миллионов гривен. Большинство товаров по перечню так и не закупили.