Державне підприємство "Медичні закупівлі України" хоче закупити медичні костюми значно дешевше, ніж пропонувало МОЗ. Один костюм коштуватиме не 488 гривен, а 246 гривень. У такий спосіб загальна сума, яку вдасться зекономити, сягатиме понад 1 мільярд гривень.

Оголошення про пошук постачальників вже з'явились на сайті публічних закупівель Prozorro, повідомляє bihus.info. Як відомо, кошти на закупівлю костюмів для МОЗ виділили з Фонду боротьби з COVID-19.

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На закупівлю медичних костюмів передбачено трохи менше, ніж 5 мільйонів гривень. Ще за 2 мільйони 320 тисяч "Медичні закупівлі" планують придбати 40 тисяч медичних халатів. Кожен з них коштує 58 гривень.

У міністерстві підрахували, що загалом медикам потрібно закупити понад 4 мільйони одиниць захисного одягу. На це з Фонду попросили виділити 2 мільярди 135 тисяч гривень. Однак у разі, якщо "Медичним закупівлям" вдасться закупити усю необхідну партію навіть за ціною костюмів, то держава зможе зекономити майже половину коштів.

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Річ у тім, що МОЗ не може витрачати гроші, які виділяє Фонд, самостійно. Усі закупівлі проводять через державне підприємство "Медичні закупівлі України". Суперечки щодо цін з'явились одразу після затвердження бюджету, тоді державне підприємство провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах заявило, що ціни МОЗ завищує.

На підприємстві "Медичні закупівлі" журналістам повідомили, що роблять усе можливе, щоб пришвидшити процес закупівель. Однак причина повільних закупівель у тому, що вони повинні погоджувати усі документи з міністерством. "Можливі затримки виникають через необхідність погоджувати технічні характеристики товарів до закупівлі та окремо результат кожної закупівлі органом управління", – зауважили на підприємстві.

Довідка. Нещодавно журналісти bihus.info оприлюднили дані, які підтверджують, що МОЗ причетне до корупційної схеми. Річ у тім, що у травні Кабмін виділив МОЗу 3 мільярди гривень з Фонду боротьби COVID-19. Тоді частину цих грошей передбачили на доплати медикам і закупівлю обладнання. Решту – понад 2 мільярди – на закупівлю засобів захисту: масок, костюмів, рукавичок та іншого. Однак журналісти з'ясували, що за 3 місяці після виділення коштів МОЗ витратило менше, ніж 37 мільйонів гривень. Більшість товарів з переліку так і не закупили.