Бюджет Фонду боротьби з коронавірусом становить 2, 4 мільярди гривень. Втім, станом на 20 серпня на засоби захисту для медиків з фонду витратили лише 1.5%.

На засоби захисту для медиків з Фонду боротьби з COVID-19 виділили лише 37 мільйонів гривень. Хоч бюджет фонду встановили ще у травні, решта грошей досі не освоєна, а більшість товарів з переліку так і не закупили, повідомляє bihus.info.

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Перші три мільярди уряд виділив міністерству ще у травні. 2,4 з них було виділено безпосередньо на закупівлю засобів захисту, а саме: масок, костюмів, рукавичок та інших необхідних речей. Втім, за три місяці у повному обсязі закупили лише респіратори та захисні щитки, а також частину масок і рукавичок.



Скриншот з розслідування bihus.info

Натомість торги по інших товарах так і не відбулися. Або через відсутність пропозицій, або взагалі не були оголошені.

МОЗ завищувало ціни на кожен товар для медиків

Журналісти Bihus.Info отримали копії розрахунків з підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати. Виявилось, що на кожен товар з переліку ціни були завищеними.



МОЗ завищувало ціни на товари для медиків / Інфографіка Наші гроші

Втім, МОЗ не має змоги витрачати кошти напряму, адже усі закупівлі проходять через державне підприємство "Медичні закупівлі України". Відтак, коли після затвердження бюджету ДП провело власний моніторинг ринку, то вже на перших торгах почало "збивати" ціни від міністерства.

Натомість сам Степанов вважає, що МОЗ працює ефективно.

Я вважаю, що відразу, як в нас з’явилась можливість, ДП "Медичні закупівлі" почало купувати по тих алгоритмах, які їм дані,

– заявив він журналістам.

Цікаво, що попри те, що більшість коштів МОЗ досі так і не витратило, в липні Кабмін додав ще 11 мільярдів на доплати медикам та закупівлю обладнання.