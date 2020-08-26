Бюджет Фонда борьбы с коронавирусом составляет 2,4 миллиарда гривен. Впрочем, по состоянию на 20 августа на средства защиты для медиков из фонда потратили лишь 1,5%.

На средства защиты для медиков из Фонда борьбы с COVID-19 выделили лишь 37 миллионов гривен. Хоть бюджет фонда установили еще в мае, остальные деньги до сих пор не освоены, а большинство товаров из перечня так и не закупили, сообщает bihus.info.

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Первые три миллиарда правительство выделило министерству еще в мае. 2,4 из них было выделено непосредственно на закупку средств защиты, а именно: масок, костюмов, перчаток и других необходимых вещей. Впрочем, за три месяца в полном объеме закупили только респираторы и защитные щитки, а также часть масок и перчаток.

Скриншот по расследованию bihus.info

Зато торги по другим товарам так и не состоялись. Либо из-за отсутствия предложений, либо вообще не были объявлены.

Минздрав завышал цены на каждый товар для медиков

Журналисты Bihus.Info получили копии расчетов с подписью министра Максима Степанова, в которых обосновывались запланированные расходы. Оказалось, что на каждый товар из перечня цены были завышенными.

Минздрав завышал цены на товары для медиков / Инфографика Наши деньги

Впрочем, Минздрав не имеет возможности тратить средства напрямую, ведь все закупки проходят через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Следовательно, когда после утверждения бюджета ГП провело собственный мониторинг рынка, то уже на первых торгах начало "сбивать" цены от министерства.

Зато сам Степанов считает, что Минздрав работает эффективно.

Я считаю, что сразу, как у нас появилась возможность, ГП "Медицинские закупки" начало закупать по тем алгоритмам, которые им даны,

– заявил он журналистам.

Интересно, что несмотря на то, что большинство средств Минздрав до сих пор так потратил, в июле Кабмин добавил еще 11 миллиардов на доплаты медикам и закупку оборудования.