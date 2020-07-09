На Волыни умерли двое детей с редким заболеванием вследствие того, что медицинские закупки не были проведены вовремя. Дети не дождались нужного лечения.

Мальчик 11 лет умер в октябре 2019 года, а через полгода в апреле 2020 умерла его сестра. Об этом заявила организация "Пациенты Украины".

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Настоящая трагедия произошла в семье из Волынской области. На протяжении полугода в одной семье умерло двое деток с диагнозом торсионная дистония,

– говорится в сообщении.

Торсионная дистония – что это? Это редкое заболевание нервной системы, которое ограничивает двигательные возможности, заставляет человека страдать из-за постоянных судорог мышц – тело выкручивает в болезненные неестественные позы.

На сегодня в Украине 91 человек с таким диагнозом. Такая болезнь лечится операцией по вживлению системы стимуляции головного мозга.

Поставки закупленных приборов за деньги 2020 года должны быть в середине лета, но они не приехали вовремя из-за блокировки медицинских закупок.

Остатков этих устройств по программе лечения торсионной дистонии не бывает. Каждый девайс закреплен за конкретным человеком,

– отметили в организации.

Важно, что сейчас в тяжелом состоянии находится еще два человека. Пациенту из Полтавской области активисты нашли систему. Второму пациенту из Донецкой области собирают деньги на систему стимуляции.

В то время, когда деньги на конкретно эти медицинские изделия лежат в министерстве,

– говорится в сообщении.

Минздрав должен сделать закупки лекарств и медизделий приоритетом и наладить процесс закупки девайсов для лечения торсионной дистонии в срочном порядке!