Бывший заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк обвинил нынешнего главу Минздрава Максима Степанова во лжи и манипуляциях.

В Украине ухудшается ситуация с COVID-19. Еженедельно в стране фиксируют рекордное количество новых больных, госпитализированных и умерших от коронавируса. По словам Павла Ковтонюка, страна "летит в стену" и ее может ожидать весенний сценарий Западной Европы, когда больницы были переполнены больными, а смертность зашкаливала из-за недоступности кислорода и реанимационного оборудования. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

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Впрочем, Максим Степанов постоянно рассказывает о том, что министерство успешно борется с пандемией COVID-19.

В частности, во время последнего брифинга Степанов заявил, что "на сегодня показатель летальности COVID-19 в Украине составляет 2,1%, а во Франции – более 9%, Великобритании – 11%, Германии – 4%, США – 3%. Это указывает на действенность введенных в стране карантинных ограничений и правил, эффективность национальных протоколов лечения".

Ковтонюк считает, что первое предложение является манипуляцией, а второе – ложью. Ведь "показатель летальности ничего не показывает о сегодняшней смертности от коронавируса и шансах умереть, если кто-то заболел".

Летальность – это деление смертей от COVID-19 за все время на количество случаев за все время. Министр выбирает страны, где весной было огромное количество смертей. И сравнивает с Украиной, где сразу ввели карантин (как и в большинстве стран Европы) и не было переполненных больниц. Этим он хочет создать впечатление, что вероятность умереть от COVID-19 в Украине очень низкая. И куда там к нам англичанам с немцами,

– пояснил он.

Какова реальная ситуация со смертностью от COVID-19 в Украине

Ранее специалисты Оксфордского университета объяснили, почему показатель летальности нельзя использовать для иллюстрации шансов умереть от коронавируса в той или иной стране. Специалисты приводят примеры, как манипулируют этим показателем. По словам Ковтонюка, манипулирует этим показателем и нынешний глава Минздрава Максим Степанов.

На инфографике изображена реальная ситуация со смертностью от коронавируса в Украине по сравнению с Францией, Британией и Германией. За прошедшие две недели в Германии умерли 56 пациентов, в Великобритании – 129, а во Франции – 250. А вот в Украине за прошедшие две недели умерли 576 больных. Это больше, чем во всех этих трех странах вместе взятых.

В Украине растет смертность от COVID-19 / Инфографика с фейсбуке Павла Ковтонюка

Дело в том, что после весеннего кризиса в указанных странах смертность упала до низких показателей и остается стабильной. Зато в Украине смертность стремительно растет.

Мы быстро движемся туда, где Европа была весной. В случае переполнения больниц, летальность мгновенно взлетит до весенних показателей Западной Европы и выше,

– заявил Павел Ковтонюк.

По словам бывшего заместителя главы Минздрава, это реальность, которая происходит именно "благодаря "действенности" введенных в стране карантиных ограничений и правил и "эффективности" национальных протоколов лечения".