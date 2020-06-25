Сколько людей умерли от COVID-19 в Украине: статистика по областям
От начала пандемии в Украине зафиксировали 40 008 инфицированных COVID-19. К сожалению, 1 067 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.
От вчера зарегистрировали 16 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, пишет 24 канал.
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На протяжении минувших суток наибольшее количество летальных случаев зафиксировали на Закарпатье (+5) и на Львовщине и Ровненщине – по 3.
За минувшие сутки выявлены 994 новых случая инфицирования коронавирусом – антирекорд от начала эпидемии в Украине.
Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям
- Черновицкая область – 177 (+1)
- Львовская область – 123 (+3)
- Киев – 101
- Ивано-Франковская область – 98 (+1)
- Харьковская область – 71
- Закарпатская область – 70 (+5)
- Ровненская область – 64 (+3)
- Волынская область – 57
- Киевская область – 48 (+1)
- Кировоградская область – 31
- Винницкая область – 28
- Тернопольская область – 27
- Житомирская область – 26 (+2)
- Днепропетровская область – 23
- Черкасская область – 22
- Одесская область – 21
- Запорожская область – 17
- Хмельницкая область – 15
- Полтавская область – 13
- Черниговская область – 10
- Николаевская область – 9
- Донецкая область – 8
- Сумская область – 5
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 0
Показатель летальности вследствие COVID-19 в Украине составляет 2,9%
По данным Центра общественного здоровья, с 15 июня показатель летальности вследствие коронавируса на территории Украины составляет 2,9%. Показатель смертности от коронавируса составляет 2,1 на 100 тысяч населения.
Чаще всего от недуга умирают мужчины (54%) и люди старше 50 лет (88,3%).
За месяц показатель заболеваемости вырос на 80%
В Центре общественного развития при Минздраве опубликовали статистику, согласно которой, показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 80% в период с 18.05 по 18.06, то есть за месяц.
По состоянию на 18 июня показатель заболеваемости COVID-19 составил 81,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности – 2,8%. Для сравнения, по состоянию на 18.05 показатель заболеваемости COVID-19 составил 45,1 на 100 тыс. населения. Показатель летальности – 2,9%.
Прирост суточных случаев инфицирования по сравнению с предыдущим месяцем составил +4,7%.