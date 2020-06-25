От начала пандемии в Украине зафиксировали 40 008 инфицированных COVID-19. К сожалению, 1 067 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.

От вчера зарегистрировали 16 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, пишет 24 канал.

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На протяжении минувших суток наибольшее количество летальных случаев зафиксировали на Закарпатье (+5) и на Львовщине и Ровненщине – по 3.

За минувшие сутки выявлены 994 новых случая инфицирования коронавирусом – антирекорд от начала эпидемии в Украине.

От начала эпидемии в Украине обнаружили 40 008 случаев заражения коронавирусом, 1 067 человек умерли от осложнений, 17 758 пациентов выздоровели.

Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям

Черновицкая область – 177 (+1)

Львовская область – 123 (+3)

Киев – 101

Ивано-Франковская область – 98 (+1)

Харьковская область – 71

Закарпатская область – 70 (+5)

Ровненская область – 64 (+3)

Волынская область – 57

Киевская область – 48 (+1)

Кировоградская область – 31

Винницкая область – 28

Тернопольская область – 27

Житомирская область – 26 (+2)

Днепропетровская область – 23

Черкасская область – 22

Одесская область – 21

Запорожская область – 17

Хмельницкая область – 15

Полтавская область – 13

Черниговская область – 10

Николаевская область – 9

Донецкая область – 8

Сумская область – 5

Херсонская область – 3

Луганская область – 0

Показатель летальности вследствие COVID-19 в Украине составляет 2,9%

По данным Центра общественного здоровья, с 15 июня показатель летальности вследствие коронавируса на территории Украины составляет 2,9%. Показатель смертности от коронавируса составляет 2,1 на 100 тысяч населения.

Чаще всего от недуга умирают мужчины (54%) и люди старше 50 лет (88,3%).

За месяц показатель заболеваемости вырос на 80%

В Центре общественного развития при Минздраве опубликовали статистику, согласно которой, показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 80% в период с 18.05 по 18.06, то есть за месяц.

По состоянию на 18 июня показатель заболеваемости COVID-19 составил 81,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности – 2,8%. Для сравнения, по состоянию на 18.05 показатель заболеваемости COVID-19 составил 45,1 на 100 тыс. населения. Показатель летальности – 2,9%.

Прирост суточных случаев инфицирования по сравнению с предыдущим месяцем составил +4,7%.