Сегодня, 12 сентября, в Украине сообщили о наибольшем количестве подтвержденных летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом. Процент смертей от общего количества новых больных составляет 2,3%.

Об этом написал в фейсбуке Семен Елисевский, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, стипендиат Марии Кюри в Университете Франш-Конте.

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В Украине 72 трупа за сутки на 3 100 новых заражений (2.3%). В Европе отношение числа летальных к числу новых в целом не превышает 1%,

– сообщил Елисевский.

Так, биофизик подсчитал процент смертей от количества новых случаев за минувшие сутки в других странах Европы:

Испания: 48 на 4700 (1%)

Франция: 80 на 9400 (0.8%)

Италия: 10 на 1600 (0.6%)

Германия: 4 на 1618 (0.2%)

Для объяснения ученый представил два варианта. Высокая летальность возникла из-за недоступности тестирования в Украине. По словам Семена Елисевского, выявление новых случаев у нас в 2-2.5 раза ниже по сравнению Европе.

Высокая летальность реальная из-за бардака в первичном звене и уже наступили перегрузки больниц,

– считает ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины.

В похожей ситуации, как Украина, находится только Румыния: 35 на 1 391 (2.5%).

"Из отрывочных рассказов знакомых румын, медицина у них примерно в том же состоянии коррупции и расхлябанности, что и у нас, так что и причины могут быть теми же. И конечно же по чисто случайным совпадениям все цифры резко рванули вверх сразу же после коррекции карантинных зон", – добавил он.