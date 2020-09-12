Сьогодні, 12 вересня, в Україні повідомили про найбільшу кількість підтверджених летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом. Відсоток смертей від загальної кількості нових хворих складає 2,3%.

Про це написав у фейсбуці Семен Єлисевський, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, стипендіат Марії Кюрі в Університеті Франш-Конте.

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В Україні 72 трупи за добу на 3100 нових заражень (2.3%). В Європі ставлення числа летальних до числа нових в цілому не перевищує 1%,

– повідіомив Єлисевський.

Так, біофізик підрахував відсоток смертей від кількості нових випадків за минулу добу в інших країнах Європи:

Іспанія: 48 на 4700 (1%).

Франція: 80 на 9400 (0.8%).

Італія: 10 на 1600 (0.6%)

Німеччина: 4 на 1618 (0.2%)

Для пояснення вчений представив два варіанти. Висока летальність виникла через недоступність тестування в Україні. За словами Семена Єлисевського, виявлення нових випадків у нас в 2-2.5 рази нижче в порівнянні Європою.

Висока летальність реальна через бардак в первинній ланці і вже настало перевантаження лікарень,

– вважає провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України.

У схожій ситуації, як Україна, знаходиться тільки Румунія: 35 на 1391 (2.5%).

"За уривчастих розповідей знайомих румунів медицина у них приблизно в тому ж стані корупції і розхлябаності, що і у нас, так що і причини можуть бути тими ж. І звичайно ж за чисто випадковим збігом всі цифри різко рвонули вгору відразу ж після корекції карантинних зон", – додав він.