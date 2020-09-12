Загалом з початку епідемії COVID-19 в Україні зафіксували 151 859 випадків інфікування. Станом на 12 вересня активними залишаються 80 365 випадків.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.

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Загалом зафіксовано в Україні 151 859 випадків зараження коронавірусом, 3 148 людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 68 346 пацієнтів одужали.

За минулу добу померли 72 людини! Це рекордний показний з початку епідемії в Україні.

Найбільше жертв на Хмельниччині (15 смертей), Одещині (7). На Київщині, Львівщині і Харківщині зафіксовано по 6 летальних випадків.

Статистика поширення коронавірусу по областях: