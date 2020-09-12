В Україні підтвердили коронавірус у 3 103 людей, 72 – померли за добу : статистика
Загалом з початку епідемії COVID-19 в Україні зафіксували 151 859 випадків інфікування. Станом на 12 вересня активними залишаються 80 365 випадків.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.
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Загалом зафіксовано в Україні 151 859 випадків зараження коронавірусом, 3 148 людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 68 346 пацієнтів одужали.
За минулу добу померли 72 людини! Це рекордний показний з початку епідемії в Україні.
Найбільше жертв на Хмельниччині (15 смертей), Одещині (7). На Київщині, Львівщині і Харківщині зафіксовано по 6 летальних випадків.
Статистика поширення коронавірусу по областях:
- Київ – 16 951 (+428)
- Львівська область – 16 774 (+148)
- Харківська область – 12 404 (+292)
- Чернівецька область – 11 988 (+141)
- Івано-Франківська область – 11 083 (+130)
- Рівненська область – 10 369 (+152)
- Одеська область – 9382 (+225)
- Закарпатська область – 8532 (+79)
- Тернопільська область – 8657 (+280)
- Київська область – 6750 (+102)
- Волинська область – 6224 (+63)
- Вінницька область – 4756 (+66)
- Житомирська область – 4194 (+139)
- Хмельницька область – 3850 (+155)
- Дніпропетровська область – 3176 (+83)
- Чернігівська область – 2654 (+80)
- Черкаська область – 2384 (+90)
- Сумська область – 2229 (+42)
- Запорізька область – 2323 (+94)
- Донецька область – 2026 (+84)
- Миколаївська область – 1929 (+78)
- Полтавська область – 1161 (+31)
- Кіровоградська область – 892 (+7)
- Херсонська область – 596 (+20)
- Луганська область – 562 (+30)
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