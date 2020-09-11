Новини про коронавірус 11 вересня: збільшення хворих серед учнів і вчителів, 3 144 інфікованих
За минулу добу в Україні підтвердили 3 144 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом зафіксовано 148 756 випадків зараження. Збільшується кількість інфікованих у школах серед учнів та вчителів. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 11 вересня
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Статистика поширення COVID-19
Загалом від початку пандемії в країні виявили 148 756 інфікованих SARS-CoV-2. З них 67 505 вже одужали, але 3 076 – померли. Наразі від хвороби продовжують лікуватись 78 675 українців.
Сьогодні, 11 вересня добовий приріст хворих на COVID-19 становить 3 тисячі 144.
Коронавірус в областях України 11 вересня
- Львівська область – 16 626 (+174);
- Київ – 16 523 (+404);
- Харківська область – 12 112 (+280);
- Чернівецька область 11 847 (+132);
- Івано-Франківська область – 10 953 (+151);
- Рівненська область – 10 217 (+144);
- Одеська область – 7 157 (+283);
- Закарпатська область – 8 453 (+94);
- Тернопільська область – 8 377 (+302);
- Київська область – 6 648 (+94);
- Волинська область – 6 161 (+69);
- Вінницька область – 4 690 (+84);
- Житомирська область – 4 055 (+117);
- Хмельницька область – 3 695 (+198);
- Дніпропетровська область – 3 093 (+81);
- Чернігівська область – 2 574 (+29);
- Черкаська область – 2 294 (+117);
- Сумська область – 2 229 (+42);
- Запорізька область – 2 136 (+55);
- Донецька область – 1 942 (+90);
- Миколаївська область – 1 851 (+85);
- Полтавська область – 1 130 (+61);
- Кіровоградська область – 885 (+11);
- Херсонська область – 576 (+18);
- Луганська область – 532 (+29).
Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19
- Львівська область – 455 (+1);
- Чернівецька область – 306 (+2);
- Закарпатська область – 277 (+1);
- Київ – 254 (+4);
- Івано-Франківська область – 250 (+3);
- Харківська область – 251 (+6);
- Рівненська область – 141 (+3);
- Одеська область – 138 (+2);
- Волинська область – 130;
- Київська область – 124 (+2);
- Вінницька область – 92;
- Тернопільська область – 95 (+4);
- Житомирська область – 79 (+1);
- Дніпропетровська область – 71 (+3);
- Хмельницька область – 59 (+3);
- Кіровоградська область – 47;
- Черкаська область – 41;
- Миколаївська область – 43 (+3);
- Чернігівська область – 35 (+2);
- Сумська область – 34 (+1);
- Запорізька область – 30 (+1);
- Донецька область – 27 (+1);
- Полтавська область – 26 (+2);
- Херсонська область – 14;
- Луганська область – 4.
Коронавірус серед українських медиків
За минулу добу COVID-19 підтвердили у 142 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 12 605 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 8,6%. Щонайменше 98 медиків померли від ускладнень, викликаних коронавірусом
COVID-19 у ЗСУ
Від учора у Збройних силах України зареєстрували 35 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За весь час пандемії одужали 1 478 військових. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебуває 716 військовослужбовці. У 77 з них термін ізоляції закінчується у найближчі три доби. Від недуги за весь час пандемії померли шестеро осіб.
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Які області не готові до послаблення карантину
Станом на 11 вересня загалом 17 регіонів і місто Київ не відповідають показникам для послаблення карантину.
Не готові до послаблень:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Тимошенко одужала від коронавірусу
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19.
Її речниця Марина Сорока повідомила, що поки залишається запалення легень, але лікування йде успішно. Незабаром Юлія Тимошенко вже повернеться до нормального життя і до роботи.
Спалахи у школах
За перші 2 тижні навчання захворюваність на COVID-19 серед вчителів і учнів різко збільшилася.
Про це повідомила заступниця міністра освіти Любомира Мандзій. Вона наголосила, що за два тижні навчання вже захворіло близько 130 педагогів та 168 учнів, а на самоізоляції перебувають понад 5, 5 тисяч вчителів та 115 класів.
"Майже за 2 тижні навчання захворюваність педагогів та учнів різко збільшилася. Серед моїх знайомих, які пов’язанні з освітою, є багато і тих, хто переніс СOVID-19 у складній формі", – повідомила Мандзій.
Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Ще один український клуб став жертвою коронавірусу
У двох гравців баскетбольного клубу "Харківські Соколи" виявлено коронавірус. Команду і адміністративний штат відправили на самоізоляцію.
Заразилися всього два гравці, але інші баскетболісти разом з тренерським штабом також відправляться на самоізоляцію. Через кілька днів команду знову протестують на коронавірус.
В МОЗ оновили перелік країн зеленої та червоної зони
Країни червоної зони
До країн зі значним поширенням COVID-19 віднесли такі країни:
- Ізраїль,
- Бахрейн,
- Аргентина,
- Мальдіви,
- Коста-Рика,
- Перу,
- Андорра,
- Іспанія,
- Чорногорія,
- Панама,
- Кувейт,
- Багами,
- Бразилія,
- Колумбія,
- США,
- Беліз,
- Кабо-Верде,
- Молдова,
- Ірак,
- Парагвай,
- Франція,
- Чилі,
- Лівія,
- Суринам,
- Монако,
- Ліван,
- Боснія та Герцеговина,
- Катар,
- Намібія,
- Болівія,
- Гондурас,
- Хорватія,
- КНДР,
- Кірибаті,
- Маршалові Острови,
- Мікронезія,
- Науру,
- Ніуе,
- Палау,
- Руанда,
- Соломонові Острови,
- Тонга,
- Туркменістан,
- Тувалу,
- Танзанія,
- Вануату.
Зі списку країн червоної зони виключили Мальту, Румунію, Тринідад і Тобаго та Самоа.
Новини про коронавірус у світі 10 серпня
Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 28 361 811 хворих на коронавірус. Натомість 20 236 269 пацієнтів вже одужали. Але 914 464 хворих помер від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 6 588 448;
- Індія – 4 566 726;
- Бразилія – 4 239 763;
- Росія – 1 051 874;
- Перу – 710 067.
Як марихуана може бути ефективною у лікуванні COVID-19
Американські та ізраїльські вчені вважають, що препарати на основі канабідіола (речовини, яка міститься в канабісі, і не має психотропного ефекту) можуть допомогти пацієнтам з COVID-19.
Ефективною вона може бути для людей, у яких захворювання протікає у важкій формі та з ускладненнями в легенях.
У роботах йдеться, що канабідіол має протизапальну дію і здатний запобігати "цитокініновому шторму" занадто сильній відповіді імунної системи, що призводить до тяжких побічних ефектів.-