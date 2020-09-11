За минулу добу в Україні підтвердили 3 144 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом зафіксовано 148 756 випадків зараження. Збільшується кількість інфікованих у школах серед учнів та вчителів. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 11 вересня

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Статистика поширення COVID-19

Загалом від початку пандемії в країні виявили 148 756 інфікованих SARS-CoV-2. З них 67 505 вже одужали, але 3 076 – померли. Наразі від хвороби продовжують лікуватись 78 675 українців.

Сьогодні, 11 вересня добовий приріст хворих на COVID-19 становить 3 тисячі 144.

Коронавірус в областях України 11 вересня

Львівська область – 16 626 (+174);

Київ – 16 523 (+404);

Харківська область – 12 112 (+280);

Чернівецька область 11 847 (+132);

Івано-Франківська область – 10 953 (+151);

Рівненська область – 10 217 (+144);

Одеська область – 7 157 (+283);

Закарпатська область – 8 453 (+94);

Тернопільська область – 8 377 (+302);

Київська область – 6 648 (+94);

Волинська область – 6 161 (+69);

Вінницька область – 4 690 (+84);

Житомирська область – 4 055 (+117);

Хмельницька область – 3 695 (+198);

Дніпропетровська область – 3 093 (+81);

Чернігівська область – 2 574 (+29);

Черкаська область – 2 294 (+117);

Сумська область – 2 229 (+42);

Запорізька область – 2 136 (+55);

Донецька область – 1 942 (+90);

Миколаївська область – 1 851 (+85);

Полтавська область – 1 130 (+61);

Кіровоградська область – 885 (+11);

Херсонська область – 576 (+18);

Луганська область – 532 (+29).

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 455 (+1);

Чернівецька область – 306 (+2);

Закарпатська область – 277 (+1);

Київ – 254 (+4);

Івано-Франківська область – 250 (+3);

Харківська область – 251 (+6);

Рівненська область – 141 (+3);

Одеська область – 138 (+2);

Волинська область – 130;

Київська область – 124 (+2);

Вінницька область – 92;

Тернопільська область – 95 (+4);

Житомирська область – 79 (+1);

Дніпропетровська область – 71 (+3);

Хмельницька область – 59 (+3);

Кіровоградська область – 47;

Черкаська область – 41;

Миколаївська область – 43 (+3);

Чернігівська область – 35 (+2);

Сумська область – 34 (+1);

Запорізька область – 30 (+1);

Донецька область – 27 (+1);

Полтавська область – 26 (+2);

Херсонська область – 14;

Луганська область – 4.

Коронавірус серед українських медиків

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 142 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 12 605 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 8,6%. Щонайменше 98 медиків померли від ускладнень, викликаних коронавірусом

COVID-19 у ЗСУ

Від учора у Збройних силах України зареєстрували 35 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За весь час пандемії одужали 1 478 військових. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебуває 716 військовослужбовці. У 77 з них термін ізоляції закінчується у найближчі три доби. Від недуги за весь час пандемії померли шестеро осіб.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 11 вересня загалом 17 регіонів і місто Київ не відповідають показникам для послаблення карантину.

Не готові до послаблень:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Тимошенко одужала від коронавірусу

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала негативний результат тесту на COVID-19.

Її речниця Марина Сорока повідомила, що поки залишається запалення легень, але лікування йде успішно. Незабаром Юлія Тимошенко вже повернеться до нормального життя і до роботи.

Спалахи у школах

За перші 2 тижні навчання захворюваність на COVID-19 серед вчителів і учнів різко збільшилася.

Про це повідомила заступниця міністра освіти Любомира Мандзій. Вона наголосила, що за два тижні навчання вже захворіло близько 130 педагогів та 168 учнів, а на самоізоляції перебувають понад 5, 5 тисяч вчителів та 115 класів.

"Майже за 2 тижні навчання захворюваність педагогів та учнів різко збільшилася. Серед моїх знайомих, які пов’язанні з освітою, є багато і тих, хто переніс СOVID-19 у складній формі", – повідомила Мандзій.



Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Ще один український клуб став жертвою коронавірусу

У двох гравців баскетбольного клубу "Харківські Соколи" виявлено коронавірус. Команду і адміністративний штат відправили на самоізоляцію.

Заразилися всього два гравці, але інші баскетболісти разом з тренерським штабом також відправляться на самоізоляцію. Через кілька днів команду знову протестують на коронавірус.

В МОЗ оновили перелік країн зеленої та червоної зони

Країни червоної зони

До країн зі значним поширенням COVID-19 віднесли такі країни:

Ізраїль,

Бахрейн,

Аргентина,

Мальдіви,

Коста-Рика,

Перу,

Андорра,

Іспанія,

Чорногорія,

Панама,

Кувейт,

Багами,

Бразилія,

Колумбія,

США,

Беліз,

Кабо-Верде,

Молдова,

Ірак,

Парагвай,

Франція,

Чилі,

Лівія,

Суринам,

Монако,

Ліван,

Боснія та Герцеговина,

Катар,

Намібія,

Болівія,

Гондурас,

Хорватія,

КНДР,

Кірибаті,

Маршалові Острови,

Мікронезія,

Науру,

Ніуе,

Палау,

Руанда,

Соломонові Острови,

Тонга,

Туркменістан,

Тувалу,

Танзанія,

Вануату.

Зі списку країн червоної зони виключили Мальту, Румунію, Тринідад і Тобаго та Самоа.

Новини про коронавірус у світі 10 серпня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 28 361 811 хворих на коронавірус. Натомість 20 236 269 пацієнтів вже одужали. Але 914 464 хворих помер від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 588 448; Індія – 4 566 726; Бразилія – 4 239 763; Росія – 1 051 874; Перу – 710 067.

Як марихуана може бути ефективною у лікуванні COVID-19

Американські та ізраїльські вчені вважають, що препарати на основі канабідіола (речовини, яка міститься в канабісі, і не має психотропного ефекту) можуть допомогти пацієнтам з COVID-19.

Ефективною вона може бути для людей, у яких захворювання протікає у важкій формі та з ускладненнями в легенях.

У роботах йдеться, що канабідіол має протизапальну дію і здатний запобігати "цитокініновому шторму" занадто сильній відповіді імунної системи, що призводить до тяжких побічних ефектів.-



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