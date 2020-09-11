Новости о коронавирусе 11 сентября: увеличение больных в школах, 3 144 инфицированных
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 3 144 новых случаев инфицирования коронавирусом, в общем зафиксировано 148 756 случаев заражения. Увеличивается количество инфицированных в школах среди учащихся и учителей. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 11 сентября
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Статистика распространения COVID-19
Всего с начала пандемии в стране обнаружили 148 756 инфицированных SARS-CoV-2. Из них 67 505 уже выздоровели, но 3 076 – умерли. Сейчас от болезни продолжают лечиться 78 675 украинцев.
Сегодня, 11 сентября суточный прирост больных COVID-19 составляет 3 144.
Коронавирус в областях Украины 11 сентября
- Львівська область – 16 626 (+174);
- Київ – 16 523 (+404);
- Харківська область – 12 112 (+280);
- Чернівецька область 11 847 (+132);
- Івано-Франківська область – 10 953 (+151);
- Рівненська область – 10 217 (+144);
- Одеська область – 7 157 (+283);
- Закарпатська область – 8 453 (+94);
- Тернопільська область – 8 377 (+302);
- Київська область – 6 648 (+94);
- Волинська область – 6 161 (+69);
- Вінницька область – 4 690 (+84);
- Житомирська область – 4 055 (+117);
- Хмельницька область – 3 695 (+198);
- Дніпропетровська область – 3 093 (+81);
- Чернігівська область – 2 574 (+29);
- Черкаська область – 2 294 (+117);
- Сумська область – 2 229 (+42);
- Запорізька область – 2 136 (+55);
- Донецька область – 1 942 (+90);
- Миколаївська область – 1 851 (+85);
- Полтавська область – 1 130 (+61);
- Кіровоградська область – 885 (+11);
- Херсонська область – 576 (+18);
- Луганська область – 532 (+29).
Сколько пациентов умерло от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 455 (+1);
- Черновицкая область – 306 (+2);
- Закарпатская область – 277 (+1);
- Киев – 254 (+4);
- Ивано-Франковская область – 250 (+3);
- Харьковская область – 251 (+6);
- Ровненская область – 141 (+3);
- Одесская область – 138 (+2);
- Волынская область – 130;
- Киевская область – 124 (+2);
- Винницкая область – 92;
- Тернопольская область – 95 (+4);
- Житомирская область – 79 (+1);
- Днепропетровская область – 71 (+3);
- Хмельницкая область – 59 (+3);
- Кировоградская область – 47;
- Черкасская область – 41;
- Николаевская область – 43 (+3);
- Черниговская область – 35 (+2);
- Сумская область – 34 (+1);
- Запорожская область – 30 (+1);
- Донецкая область – 27 (+1);
- Полтавская область – 26 (+2);
- Херсонская область – 14;
- Луганская область – 4.
Коронавирус среди украинских медиков
За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 142 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 12 605 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 8,6%. По меньшей мере 98 медиков умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
COVID-19 в ВСУ
Со вчерашнего дня в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 35 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За все время пандемии выздоровели 1 478 военных. На изоляции и на самоизоляции сейчас находится 716 военнослужащих. У 77 из них срок изоляции заканчивается в ближайшие трое суток. От недуга за все время пандемии умерли шесть человек.
Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 11 сентября всего 17 регионов и Киев не соответствуют показателям для ослабления карантина.
Не готовы к послаблению:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Тимошенко выздоровела от коронавируса
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила отрицательный результат теста на COVID-19.
Ее пресс-секретарь Марина Сорока сообщила, что пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно. Вскоре Юлия Тимошенко уже вернется к нормальной жизни и к работе.
Вспышки в школах
За первые 2 недели обучения заболеваемость COVID-19 среди учителей и учеников резко увеличилась.
Об этом сообщила заместитель министра образования Любомира Мандзий. Она отметила, что за две недели обучения уже заболело около 130 педагогов и 168 учеников, а на самоизоляции находятся более 5,5 тысяч учителей и 115 классов.
"Почти за 2 недели обучения заболеваемость педагогов и учащихся резко увеличилась. Среди моих знакомых, которые связаны с образованием, есть много и тех, кто перенес СOVID-19 в сложной форме", – сообщила Мандзий.
Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
Еще один украинский клуб стал жертвой коронавируса
У двух игроков баскетбольного клуба "Харьковские Соколы" выявлен коронавирус. Команду и административный штат отправили на самоизоляцию.
Заразились всего два игрока, но другие баскетболисты вместе с тренерским штабом также отправятся на самоизоляцию. Через несколько дней команду снова протестуют на коронавирус.
В Минздраве обновили перечень стран зеленой и красной зоны
В страны с широким распространением COVID-19 отнесли следующие страны:
- Израиль,
- Бахрейн,
- Аргентина,
- Мальдивы,
- Коста-Рика,
- Перу,
- Андорра,
- Испания,
- Черногория,
- Панама,
- Кувейт,
- Багамы,
- Бразилия,
- Колумбия,
- США,
- Белиз,
- Кабо-Верде,
- Молдова,
- Ирак,
- Парагвай,
- Франция,
- Чили,
- Ливия,
- Суринам,
- Монако,
- Ливан,
- Босния и Герцеговина,
- Катар,
- Намибия,
- Боливия,
- Гондурас,
- Хорватия,
- КНДР,
- Кирибати,
- Маршалу Острова,
- Микронезия,
- Науру,
- Ниуэ,
- Палау,
- Руанда,
- Соломоновы Острова,
- Тонга,
- Туркменистан,
- Тувалу,
- Танзания,
- Вануату.
Из списка стран красной зоны исключили Мальту, Румынию, Тринидад и Тобаго и Самоа.
Новости о коронавирусе в мире 10 августа
Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире обнаружили 28 361 811 больных коронавирусом. Зато 20 236 269 пациентов уже выздоровели. Но 914 464 больных умерло от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 588 448;
- Индия – 4 566 726;
- Бразилия – 4 239 763;
- Россия – 1 051 874;
- Перу – 710 067.
Как марихуана может быть эффективной в лечении COVID-19
Американские и израильские ученые считают, что препараты на основе каннабидиола (вещества, которое содержится в каннабисе и не имеет психотропного эффекта) могут помочь пациентам с COVID-19.
Эффективной она может быть для людей, у которых заболевание протекает в тяжелой форме и с осложнениями в легких.
В работах говорится, что каннабидиол обладает противовоспалительным действием и способен предотвращать "цитокининовый шторм", слишком сильный ответ иммунной системы, что приводит к тяжелым побочным эффектам.
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