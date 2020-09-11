За прошедшие сутки в Украине подтвердили 3 144 новых случаев инфицирования коронавирусом, в общем зафиксировано 148 756 случаев заражения. Увеличивается количество инфицированных в школах среди учащихся и учителей. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 11 сентября

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Статистика распространения COVID-19

Всего с начала пандемии в стране обнаружили 148 756 инфицированных SARS-CoV-2. Из них 67 505 уже выздоровели, но 3 076 – умерли. Сейчас от болезни продолжают лечиться 78 675 украинцев.

Сегодня, 11 сентября суточный прирост больных COVID-19 составляет 3 144.

Коронавирус в областях Украины 11 сентября

Львівська область – 16 626 (+174);

Київ – 16 523 (+404);

Харківська область – 12 112 (+280);

Чернівецька область 11 847 (+132);

Івано-Франківська область – 10 953 (+151);

Рівненська область – 10 217 (+144);

Одеська область – 7 157 (+283);

Закарпатська область – 8 453 (+94);

Тернопільська область – 8 377 (+302);

Київська область – 6 648 (+94);

Волинська область – 6 161 (+69);

Вінницька область – 4 690 (+84);

Житомирська область – 4 055 (+117);

Хмельницька область – 3 695 (+198);

Дніпропетровська область – 3 093 (+81);

Чернігівська область – 2 574 (+29);

Черкаська область – 2 294 (+117);

Сумська область – 2 229 (+42);

Запорізька область – 2 136 (+55);

Донецька область – 1 942 (+90);

Миколаївська область – 1 851 (+85);

Полтавська область – 1 130 (+61);

Кіровоградська область – 885 (+11);

Херсонська область – 576 (+18);

Луганська область – 532 (+29).

Сколько пациентов умерло от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 455 (+1);

Черновицкая область – 306 (+2);

Закарпатская область – 277 (+1);

Киев – 254 (+4);

Ивано-Франковская область – 250 (+3);

Харьковская область – 251 (+6);

Ровненская область – 141 (+3);

Одесская область – 138 (+2);

Волынская область – 130;

Киевская область – 124 (+2);

Винницкая область – 92;

Тернопольская область – 95 (+4);

Житомирская область – 79 (+1);

Днепропетровская область – 71 (+3);

Хмельницкая область – 59 (+3);

Кировоградская область – 47;

Черкасская область – 41;

Николаевская область – 43 (+3);

Черниговская область – 35 (+2);

Сумская область – 34 (+1);

Запорожская область – 30 (+1);

Донецкая область – 27 (+1);

Полтавская область – 26 (+2);

Херсонская область – 14;

Луганская область – 4.

Коронавирус среди украинских медиков

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 142 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 12 605 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 8,6%. По меньшей мере 98 медиков умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

COVID-19 в ВСУ

Со вчерашнего дня в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 35 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За все время пандемии выздоровели 1 478 военных. На изоляции и на самоизоляции сейчас находится 716 военнослужащих. У 77 из них срок изоляции заканчивается в ближайшие трое суток. От недуга за все время пандемии умерли шесть человек.

Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 11 сентября всего 17 регионов и Киев не соответствуют показателям для ослабления карантина.

Не готовы к послаблению:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Тимошенко выздоровела от коронавируса

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила отрицательный результат теста на COVID-19.

Ее пресс-секретарь Марина Сорока сообщила, что пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно. Вскоре Юлия Тимошенко уже вернется к нормальной жизни и к работе.

Вспышки в школах

За первые 2 недели обучения заболеваемость COVID-19 среди учителей и учеников резко увеличилась.

Об этом сообщила заместитель министра образования Любомира Мандзий. Она отметила, что за две недели обучения уже заболело около 130 педагогов и 168 учеников, а на самоизоляции находятся более 5,5 тысяч учителей и 115 классов.

"Почти за 2 недели обучения заболеваемость педагогов и учащихся резко увеличилась. Среди моих знакомых, которые связаны с образованием, есть много и тех, кто перенес СOVID-19 в сложной форме", – сообщила Мандзий.

Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Еще один украинский клуб стал жертвой коронавируса

У двух игроков баскетбольного клуба "Харьковские Соколы" выявлен коронавирус. Команду и административный штат отправили на самоизоляцию.

Заразились всего два игрока, но другие баскетболисты вместе с тренерским штабом также отправятся на самоизоляцию. Через несколько дней команду снова протестуют на коронавирус.

В Минздраве обновили перечень стран зеленой и красной зоны

В страны с широким распространением COVID-19 отнесли следующие страны:

Израиль,

Бахрейн,

Аргентина,

Мальдивы,

Коста-Рика,

Перу,

Андорра,

Испания,

Черногория,

Панама,

Кувейт,

Багамы,

Бразилия,

Колумбия,

США,

Белиз,

Кабо-Верде,

Молдова,

Ирак,

Парагвай,

Франция,

Чили,

Ливия,

Суринам,

Монако,

Ливан,

Босния и Герцеговина,

Катар,

Намибия,

Боливия,

Гондурас,

Хорватия,

КНДР,

Кирибати,

Маршалу Острова,

Микронезия,

Науру,

Ниуэ,

Палау,

Руанда,

Соломоновы Острова,

Тонга,

Туркменистан,

Тувалу,

Танзания,

Вануату.

Из списка стран красной зоны исключили Мальту, Румынию, Тринидад и Тобаго и Самоа.

Новости о коронавирусе в мире 10 августа

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире обнаружили 28 361 811 больных коронавирусом. Зато 20 236 269 пациентов уже выздоровели. Но 914 464 больных умерло от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 588 448;

Индия – 4 566 726;

Бразилия – 4 239 763;

Россия – 1 051 874;

Перу – 710 067.

Как марихуана может быть эффективной в лечении COVID-19

Американские и израильские ученые считают, что препараты на основе каннабидиола (вещества, которое содержится в каннабисе и не имеет психотропного эффекта) могут помочь пациентам с COVID-19.

Эффективной она может быть для людей, у которых заболевание протекает в тяжелой форме и с осложнениями в легких.

В работах говорится, что каннабидиол обладает противовоспалительным действием и способен предотвращать "цитокининовый шторм", слишком сильный ответ иммунной системы, что приводит к тяжелым побочным эффектам.

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