В Украине подтвердили коронавирус у 3 103 человек, 72 умерли за сутки: статистика
Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировали 151 859 случаев инфицирования. По состоянию на 12 сентября активными остаются 80 365 случаев.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.
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В общем зафиксировано в Украине 151 859 случаев заражения коронавирусом, 3 148 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 68 346 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки умерли 72 человека. Это рекордный показатель с начала эпидемии в Украине.
Больше всего жертв в Хмельницкой (15 смертей) и Одесской (7) областях. На Киевщине, Львовщине и Харьковщине зафиксировано по 6 летальных случаев.
Статистика распространения коронавируса по областям:
- Киев – 16 951 (+428)
- Львовская область – 16 774 (+148)
- Харьковская область – 12 404 (+292)
- Черновицкая область – 11 988 (+141)
- Ивано-Франковская область – 11 083 (+130)
- Ровненская область – 10 369 (+152)
- Одесская область – 9 382 (+225)
- Закарпатская область – 8 532 (+79)
- Тернопольская область – 8 657 (+280)
- Киевская область – 6 750 (+102)
- Волынская область – 6 224 (+63)
- Винницкая область – 4 756 (+66)
- Житомирская область – 4 194 (+139)
- Хмельницкая область – 3 850 (+155)
- Днепропетровская область – 3 176 (+83)
- Черниговская область – 2 654 (+80)
- Черкасская область – 2 384 (+90)
- Сумская область – 2 229 (+42)
- Запорожская область – 2 323 (+94)
- Донецкая область – 2 026 (+84)
- Николаевская область – 1 929 (+78)
- Полтавская область – 1 161 (+31)
- Кировоградская область – 892 (+7)
- Херсонская область – 596 (+20)
- Луганская область – 562 (+30)