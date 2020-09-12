Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировали 151 859 случаев инфицирования. По состоянию на 12 сентября активными остаются 80 365 случаев.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.

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В общем зафиксировано в Украине 151 859 случаев заражения коронавирусом, 3 148 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 68 346 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки умерли 72 человека. Это рекордный показатель с начала эпидемии в Украине.

Больше всего жертв в Хмельницкой (15 смертей) и Одесской (7) областях. На Киевщине, Львовщине и Харьковщине зафиксировано по 6 летальных случаев.

Статистика распространения коронавируса по областям: