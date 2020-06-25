Скільки людей померли від COVID-19 в Україні: статистика по областях
Від початку пандемії в Україні зафіксували 40 008 інфікованих COVID-19. На жаль, 1067 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Від учора зареєстрували 16 летальних випадків серед пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, пише 24 канал.
Читайте також Чи має Степанов піти: найгучніші скандали одіозного міністра
Впродовж минулої доби найбільшу кількість летальних випадків зафіксували на Закарпатті (+5) і на Львівщині і Рівненщині – по 3.
За минулу добу виявлено 994 нових випадків інфікування коронавірусом – антирекорд з початку епідемії в Україні.
Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями
- Чернівецька область – 177 (+1)
- Львівська область – 123 (+3)
- Київ – 101
- Івано-Франківська область – 98 (+1)
- Харківська область – 71
- Закарпатська область – 70 (+5)
- Рівненська область – 64 (+3)
- Волинська область – 57
- Київська область – 48 (+1)
- Кіровоградська область – 31
- Вінницька область – 28
- Тернопільська область – 27
- Житомирська область – 26 (+2)
- Дніпропетровська область – 23
- Черкаська область – 22
- Одеська область – 21
- Запорізька область – 17
- Хмельницька область – 15
- Полтавська область – 13
- Чернігівська область – 10
- Миколаївська область – 9
- Донецька область – 8
- Сумська область – 5
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 0
Показник летальності внаслідок COVID-19 в Україні становить 2,9%
За даними Центру громадського здоров'я від 15 червня, показник летальності внаслідок коронавірусу на території України становить 2,9%. Показник смертності від коронавірусу складає 2,1 на 100 тисяч населення.
Найчастіше від недуги помирають чоловіки (54%) та люди від 50 років (88,3%).
За місяць показник захворюваності зріс на 80%
У Центрі громадського розвитку при МОЗ опублікували статистику, згідно з якою, показник захворюваності на COVID-19 збільшився на 80% в період з 18.05 до 18.06, тобто за місяць.
Станом на 18 червня показник захворюваності на COVID-19 становив 81,3 на 100 тис. населення. Показник летальності – 2,8%. Для порівняння, станом на 18.05 показник захворюваності на COVID-19 склав 45,1 на 100 тис. населення. Показник летальності – 2,9%.
Приріст добових випадків інфікування у порівнянні з попереднім місяцем склав +4,7%.