Від початку пандемії в Україні зафіксували 40 008 інфікованих COVID-19. На жаль, 1067 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Від учора зареєстрували 16 летальних випадків серед пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19,​ пише 24 канал.

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Впродовж минулої доби найбільшу кількість летальних випадків зафіксували на Закарпатті (+5) і на Львівщині і Рівненщині – по 3.

За минулу добу виявлено 994 нових випадків інфікування коронавірусом – антирекорд з початку епідемії в Україні.

Від початку епідемії в Україні виявили 40 008 випадків зараження коронавірусом, 1 067 людей померли від ускладнень, 17 758 пацієнтів одужали.

Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

Чернівецька область – 177 (+1)

Львівська область – 123 (+3)

Київ – 101

Івано-Франківська область – 98 (+1)

Харківська область – 71

Закарпатська область – 70 (+5)

Рівненська область – 64 (+3)

Волинська область – 57

Київська область – 48 (+1)

Кіровоградська область – 31

Вінницька область – 28

Тернопільська область – 27

Житомирська область – 26 (+2)

Дніпропетровська область – 23

Черкаська область – 22

Одеська область – 21

Запорізька область – 17

Хмельницька область – 15

Полтавська область – 13

Чернігівська область – 10

Миколаївська область – 9

Донецька область – 8

Сумська область – 5

Херсонська область – 3

Луганська область – 0

Показник летальності внаслідок COVID-19 в Україні становить 2,9%

За даними Центру громадського здоров'я від 15 червня, показник летальності внаслідок коронавірусу на території України становить 2,9%. Показник смертності від коронавірусу складає 2,1 на 100 тисяч населення.

Найчастіше від недуги помирають чоловіки (54%) та люди від 50 років (88,3%).

За місяць показник захворюваності зріс на 80%

У Центрі громадського розвитку при МОЗ опублікували статистику, згідно з якою, показник захворюваності на COVID-19 збільшився на 80% в період з 18.05 до 18.06, тобто за місяць.

Станом на 18 червня показник захворюваності на COVID-19 становив 81,3 на 100 тис. населення. Показник летальності – 2,8%. Для порівняння, станом на 18.05 показник захворюваності на COVID-19 склав 45,1 на 100 тис. населення. Показник летальності – 2,9%.

Приріст добових випадків інфікування у порівнянні з попереднім місяцем склав +4,7%.