Колишній заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк звинуватив теперішнього очільника МОЗ Максима Степанова у брехні та маніпуляціях.

В Україні погіршується ситуація з COVID-19. Щотижня в країні фіксують рекордну кількість нових хворих, госпіталізованих та померлих від коронавірусу. За словами Павла Ковтонюка, країна "летить в стіну" і її може очікувати весняний сценарій Західної Європи, коли лікарні були переповнені хворими, а смертність зашкалювала через недоступність кисню та реанімаційного обладнання. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Втім, під Максим Степанов постійно розповідає про те, що міністерство успішно бореться з пандемією COVID-19.

Зокрема, під час останнього брифінгу Степанов заявив, що "на сьогодні показник летальності COVID-19 в Україні складає 2,1%, тоді як у Франції – понад 9%, Великобританії – 11%, Німеччині – 4%, США – 3%. Це вказує на дієвість введених в країні карантинних обмежень та правил, ефективність національних протоколів лікування".

Ковтонюк вважає, що перше речення є маніпуляцією, а друге – брехнею. Адже "показник летальності нічого не показує про сьогоднішню смертність від коронавірусу та шанси померти, якщо хтось захворів".

Летальність – це ділення смертей від COVID-19 за весь час на кількість випадків за весь час. Міністр обирає країни, де навесні була величезна кількість смертей. І порівнює з Україною, де одразу ввели карантин (як і в більшості країнах Європи) і не було переповнених лікарень. Цим він хоче створити враження, що ймовірність померти від COVID-19 в Україні дуже низька. І куди там до нас англійцям з німцями,

– пояснив він.

Яка реальна ситуація зі смертністю від COVID-19 в Україні

Раніше фахівці Оксфордського університету пояснили, чому показник летальності не можна використовувати для ілюстрації шансів померти від коронавірусу в тій чи іншій країні. Фахівці наводять приклади, як маніпулюють цим показником. За словами Ковтонюка, маніпулює цим показником і теперішній очільник МОЗ Максим Степанов.

На інфографіці зображена реальна ситуація зі смертністю від коронавірусу в Україні у порівнянні з Францією, Британією та Німеччиною. За минулі два тижні у Німеччині померли 56 пацієнтів, у Британії – 129, а у Франції – 250. А ось в Україні за минулі два тижні померли 576 хворих. Це більше, ніж у всіх цих трьох країнах разом взятих.



В Україні зростає смертність від COVID-19 / Інфографіка з фейсбуку Павла Ковтонюка

Річ у тім, що після весняної кризи у вказаних країнах смертність впала до низьких показників і залишається стабільною. Натомість в Україні смертність стрімко зростає.

Ми швидко рухаємося туди, де Європа була навесні. У випадку переповнення лікарень, летальність миттєво злетить до весняних показників Західної Європи й вище,

– заявив Павло Ковтонюк.

За словами колишнього заступника голови МОЗ, це реальність, яка відбувається саме "завдяки "дієвості" введених в країні карантинних обмежень та правил та "ефективності" національних протоколів лікування".