В течение 2020 года ученые предложили новейшие методы лечения рака, в частности иммунотерапию, доставку химиотерапии с помощью наночастиц, генную терапию, кибернож, использование хирургических роботов. Едва ли не главным достижением медицины в сфере онкологии является создание вакцины против рака.

Как действуют все эти новые методы – разобрался 24 канал. Так, одним из последних весомых открытий является ADC терапия, являющаяся альтернативой химиотерапии.

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ADC терапия

Поэтому фармкомпании ведут гонку за ее самое быстрое создание. В частности, фармгиганты Merck и Boehringer вложили миллиарды в стартапы, разрабатывающие ADC-терапию рака.

ADC (Antibody-drug conjugate =Токсин иммуно-коньюгат) ADC – это новый класс токсинов для разрушения опухолей. В отличие от химиотерапии, где действию токсинов подвергаются все клетки (раковые и здоровые) токсин иммуно-коньюгат распознает только раковые клетки и уничтожает их, не влияя на состояние здоровых клеток.

Это едва ли не самое большое достижение в медицине в этом году. Вакцина против рака продемонстрировала обнадеживающие результаты во время исследований на животных. Поэтому теперь она полностью готова к первой фазе клинических испытаний на людях.

Всего за последние десятилетия прорывом в терапии рака стала разработка ингибиторов иммунных точек контрольного ответа. В основе этой терапии – блокировка механизма, который раковые клетки используют для того, чтобы избегать атак иммунной системы.

Ингибиторы PD-1 – относительно новый класс лекарств, которые позволяют клеткам-убийцам эффективнее охотиться за раковыми.

Что известно о потенциальной вакцине против рака

Название – PD1-Vaxx. Вакцина предназначена для вызова сильного иммунного ответа.

Препарат активирует функции B-и Т-клеток, которые борются с опухолями.

Во время тестирования на животных с раком толстой кишки ученые отметили полный отзыв вакцины в организме – 9 из 10 подопытных мышей получили эффективную иммунизацию.

Предварительные испытания подтвердили безопасность вакцины.

Что касается вакцин, то стоит упомянуть еще один важный прорыв ученых – создание препарата против рецидива рака – его эффективность 100%. Ученые объединили два метода лечения рака в один, поскольку по отдельности они либо слишком токсичны, либо неэффективны против определенных типов опухолей.

Одна часть состоит из белковой молекулы GM-CSF, которая стимулирует развитие и концентрацию дендритных клеток для поглощения антигенов из опухолей Т-клетками.

Вторая часть вакцины содержит химиотерапевтический препарат доксорубицин, присоединенный к пептиду iRGD.

Эффективность вакцины можно увеличить, если в комбинации применять ингибиторы контрольных точек против PD-L1 на опухолевых клетках, чтобы заблокировать возможность рака маскироваться от иммунного ответа.

Подробнее об эффективности и действии вакцины

Чтобы оценить потенциал вакцины для людей, ученые вводили вакцину мышам после удаления первичной опухоли.

Все 100% мышей выживали без метастазов после повторных инъекций раковых клеток.

Вакцина не только активизирует дендритные клетки, но и меняет микросреду опухоли, чтобы дать иммунной системе повышенный доступ к очагу рака.

Кроме того, вакцина создает иммунную память, предупреждая дальнейшие рецидивы.



Повторного метастазирования можно избежать, это главное действие вакцины​ / Фото Unsplash

Каждый третий имеет ген риска рака

Люди склонны к развитию карцином, в том числе рака простаты, груди, легких и кишечника, даже если у них нет вредных привычек и генетической склонности. Исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего доказало, что по крайней мере частично в этом виновата эволюция — уникальная для человека генетическая мутация.

В определенный момент эволюции человеческий ген SIGLEC12, а точнее производимый им белок Siglec-12, мутировал и тем самым утратил способность идентифицировать патогены.

Как произошла мутация в генах человека

Ген экспрессировался в эпителиальных клетках, а белок работал в интересах иммунной системы.

Гены, кодирующие дисфункциональные белки, организм умел обезвреживать самостоятельно.

Но со временем примерно две трети населения Земли перестали продуцировать белок Siglec-12.

Наблюдения показали, что риски рака у людей с Siglec-12 выше в два раза, чем у людей без Siglec-12.

Аминокислоты L-фенилаланин вместо химиотерапии: что такое нанотерапия

Новый метод лечения рака груди, желудка и кожи разработали ученые Наньянского технологического университета. Кроме того, терапию можно адаптировать к различным типам опухолей.

Раковым клеткам для выживания и роста необходимы аминокислоты. Если заставить их "голодать", лишив аминокислот или белка, то можно повысить шансы на выздоровление.

Впрочем, не все пациенты могут выдержать такую терапию, ведь аминокислоты и белки необходимы для нормального функционирования организма. То есть все еще противоопухолевое лечение оставалось разрушительным для здоровых клеток организма, как при химиотерапии.

Поэтому ученым удалось использовать аминокислотную зависимость раковых клеток, но использовать наночастицы диоксида кремния, покрытые незаменимой аминокислотой под названием L-фенилаланин.

L-фенилаланин незаменим для человеческого организма и поступает в организм лишь из рациона. Как и другие аминокислоты, раковые клетки используют его для выживания.

Поэтому ученые решили использовать L-фенилаланин в качестве приманки для раковых клеток:

внешне – аминокислота,

внутри – терапевтический препарат из наночастиц.

Новый вид лечения получил название Nano-pPAAM

Эксперименты на моделях мышей и клетках человека доказали его эффективность – наночастицы убили около 80% клеток рака груди, кожи и желудка. Поэтому Nano-pPAAM такой же эффективный, как и химиотерапия. Но, в отличие от последней, нанотерапия не вредит здоровым клеткам.

Молекулярная насадка, которая нацеливается только на злокачественные клетки

Такой революционный способ лечения онкопациентов создали немецкие ученые из Института исследования полимеров Макса Планка – терапия нацелена на разрушение структур злокачественных клеток и включает процесс их самоуничтожения.

Эффективность метода: злокачественные клетки исчезали уже через 4 часа после терапии. Безусловно, это успех, ведь способ работает таким образом, чтобы не затрагивать здоровые клетки.

Лечение действует благодаря специальной молекулярной насадке – сама по себе она безвредна, однако запускает необходимые для борьбы с болезнью химические реакции.

В тканях рака среда более кислая, чем в обычных клетках, а в самих онкоклетках гораздо больше высокореактивных окислительных молекул из-за повышенной метаболической активности рака. Именно этими особенностями и воспользовались ученые для атаки на раковые клетки.

Разрушение структуры клетки заставляет ее запустить процесс самоуничтожения – так достигается главная цель лечения.

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Ученые обнаружили белок, который защищает клетки почек от повреждений, которые часто возникают во время прохождения химиотерапии. С другой стороны, он же может стать новой мишенью в лечении рака, поскольку при различных типах опухолей его концентрация повышается.

Блокировка BCL-XL даже на короткий период провоцировала потерю тромбоцитов – серьезный побочный эффект терапии. При этом белок не ухудшал функцию почек и не вызывал других побочных эффектов.

BCL-XL – что это? BCL-XL имеется в различных типах клеток человека, и также известно, что при развитии рака его концентрация повышается. Более десяти лет назад ученые определили BCL-XL как жизненно важный фактор существования эритроцитов и тромбоцитов, однако свойства белка в других типах клеток не изучались.



Препарат на основе белка BCL-XL защищает почки от негативного воздействия химиотерапии /Фото wehi

Международная команда ученых впервые полностью расшифровала генетическую информацию 38 видов раковых клеток и составила перечень мутаций ДНК, которые приводят к развитию онкологических заболеваний.

Исследование "Анализ полного генома всех видов рака" (PCAWG) длилось более 10 лет, над ним работали около 1300 генетиков из 37 стран.

Причина любого рака – мутации в ДНК То есть рак – это не одно заболевание, которое возникает в разных органах, а общее название для двух сотен различных болезней. И все заболевания развиваются по одинаковой схеме: одна из клеток ткани мутирует, начинает быстро и бесконтрольно делиться и формируется опухоль.

В результате исследования ученые сделали десятки открытий. Стало известно, что один и тот же вид рака могут вызывать различные наборы мутаций. Например, в клетках рака легких обнаружили до 100 тысяч мутировавших генов, а в других образцах детского рака мутаций было не более десяти.

Новая вакцина в комбинации с химиотерапией способна уничтожить раковые клетки острого миелоидного лейкоза. Лечение имеет целью решать главную проблему этого типа рака крови – высокую вероятность рецидива. Так, американские исследователи из Гарвардского университета разработали инъекционный препарат, действие которого может полностью уничтожить клетки ОМЛ в организме человека.

Медицинская справка: Вакцина представляет собой криогелевый каркас из полиэтиленгликоля и альгината, внутри которого находятся молекулы GM-CSF и CpG-ODN. Они активируют дендритные клетки, которые вместе с Т-клетками уничтожают клетки рака.

Основания считать вакцину эффективной:

Грызунов с лейкозом ученые вакцинировали экспериментальной вакциной и лейкоз удалось преодолеть, в то время как контрольная группа мышей умерла в течение 60 дней.

Через 100 дней грызунам ввели вторую дозу вакцины и обследовали на признаки развития рака. Их не оказалось.

Вывод – вакцина защищает от рецидива острого миелоидного лейкоза.

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Новый эффективный метод лучевой терапии для онкобольных

В будущем курс облучения при онкозаболеваниях, который обычно длится несколько недель, будет длиться всего секунду. Использование протонов вместо электронов значительно сокращает продолжительность лечения.

Ученые смогли определить теоретическую дозу радиации, которая для этого нужна. Также традиционная лучевая терапия имеет много побочных эффектов: потеря аппетита, похудение, тошнота, рвота, понос.

Новая технология использует заряженные частицы вместо традиционных рентгеновских лучей для транспортировки необходимой дозы облучения.

Использование лучевой терапии в лечении рака / Фото pixabay.com

Этого можно достичь благодаря высокому уровню энергии протонов, которую нацеливают сразу на опухоль. Это резко снижает количество побочных эффектов.

Технология получила название FLASH.