Продолжительность опьянения после употребления тетрагидроканнабинола (ТГК), основного психоактивного компонента конопли, уже давно является предметом научных дискуссий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of Psychopharmacology.

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Понимание этого вопроса имеет критическое значение, особенно для обеспечения безопасности дорожного движения. Популярность каннабиса продолжает расти, особенно в США, где его употребление стало более распространенным, чем алкоголя.

Новое исследование влияния каннабиса

Ранее исследования в этой области ограничивались анализом узкого спектра параметров поведения водителя и коротких временных промежутков, что оставляло существенные пробелы в понимании проблемы. Однако группа исследователей из Йельского университета вместе с другими американскими учеными провели более глубокую и тщательную работу.

Их рандомизированное, двойное слепое плацебо-контролируемое исследование продемонстрировало, что влияние каннабиса на поведение водителя длится гораздо дольше типичного трехчасового периода, который фигурировал в предыдущих исследованиях.

В эксперименте приняли участие 38 человек в возрасте от 18 до 40 лет, которые не имели серьезных медицинских или психиатрических заболеваний. Участники имели водительский стаж не менее 2 лет и употребляли каннабис минимум раз в неделю. Перед тестами добровольцы воздерживались от его употребления в течение суток.

Исследование проводили трижды в разные дни, во время которых участники вдыхали пары каннабиса с разным содержанием ТГК (5,9%, 13% или плацебо). Ученые отметили, что в коммерческих продуктах на основе конопли, доступных в США, концентрация ТГК обычно выше.

В течение восьми часов участники четыре раза выполняли задания на симуляторе вождения, включая удержание полосы, следование за автомобилем и обгон. Исследователи отслеживали 19 различных поведенческих характеристик, а также использовали статистические методы для анализа влияния каннабиса. Кроме того, участники заполняли анкеты, оценивая свое состояние, готовность сесть за руль и вероятное влияние каннабиса на их поведение.

Каннабис действует дольше, чем считалось

Результаты показали, что концентрация ТГК непосредственно влияет на продолжительность действия: пары с высоким содержанием ТГК вызвали ухудшение внимания и контроля за рулем до 5,5 часов, с низким - до 3,5 часов. Среди основных нарушений в поведении участников отмечались менее точное управление рулем, замедление реакции на внешние раздражители, а также рискованные маневры во время обгона.

Примечательно, что две трети добровольцев считали возможным управлять транспортным средством через 2 часа после употребления каннабиса, несмотря на то, что его влияние продолжалось, а объективные показатели свидетельствовали об ухудшении водительских навыков.

Кроме того, исследование показало, что уровень ТГК в крови и слюне не всегда отражает реальное снижение водительских способностей. Это свидетельствует о том, что биохимические анализы не могут быть единственным индикатором оценки риска.