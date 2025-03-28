Около года назад китайские исследователи сообщали об этом достижении, но только сейчас в журнале Nature опубликовали статью с полным описанием эксперимента, передает 24 Канал.

Также на тему Прорыв в трансплантации свиных органов: человек живет с почкой более 2 месяцев

Эти результаты дают надежду, что ксенотрансплантация – пересадка органов от животных человеку – может стать решением проблемы дефицита донорских органов.

Что такое ксенотрансплантация

Ксенотрансплантация – это методика, при которой органы одного вида пересаживают организму другого вида. В этом случае речь идет о трансплантации печени свиньи к человеку.

Чтобы уменьшить риск отторжения, ученые использовали технологии редактирования генов. Например, одно из ключевых генетических редактирований устраняло способность свиньи производить альфа-гал – специфический углевод, который не производится организмом человека и может вызвать иммунный ответ.

В этом исследовании применили печень миниатюрной свиньи породы Бама, которая подверглась шести генетическим модификациям. Реципиент, организм которого находился в состоянии смерти мозга, получал иммуносупрессивные препараты, во избежание отторжения органа.

Уже через два часа после операции пересаженная печень начала вырабатывать желчь и обеспечивать кровоток, а в течение десяти дней ученые подробно наблюдали за состоянием органа и организма пациента.

Ранее подобные эксперименты проводили с использованием машин для поддержания жизнеспособности органов. Например, прошлом году исследователи из Пенсильванского университета показали, что печень свиньи может оставаться жизнеспособной в течение трех дней вне человеческого тела. Однако этот эксперимент стал первым рецензируемым доказательством успешной трансплантации генетически модифицированной печени свиньи.

Если учитывать все виды трансплантаций, общее количество пациентов, нуждающихся в органах, в мире может достигать 6 – 8 миллионов. Каждые 8 минут в список ожидания добавляется новый кандидат.

Сейчас ежегодно выполняется лишь около 48 000 трансплантаций, и ежедневно, по оценкам, умирает 17 человек, которые не дождались операции. Новые достижения в сфере ксенотрансплантации способны значительно расширить доступ к донорским органам и предложить временные решения для пациентов, которые ожидают трансплантацию.

Впрочем, ученые отмечают, что еще рано говорить о широком использовании органов свиней для трансплантаций. Однако генетически модифицированные органы могут стать временным решением для пациентов, которые нуждаются в поддержке до полного восстановления или до получения органа человека.

Что дальше

В ближайшее время запланированы дальнейшие клинические испытания, которые могут способствовать созданию новых методов лечения. Эти технологии помогут снизить риски отторжения органов и повысить шансы пациентов на успешное выздоровление. Кроме того, эксперименты по трансплантации других модифицированных органов, таких как почки и сердца свиней, открывают перспективы в борьбе с дефицитом донорских органов.

Эксперты также призывают к дальнейшим исследованиям, направленных на совершенствование методов редактирования генов и улучшение иммуносупрессивных режимов. Использование генетически модифицированных органов как временной терапии может спасти жизни многих людей до того времени, когда традиционные методы трансплантации станут более доступными и эффективными.