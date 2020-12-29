Вопрос здоровья волнует каждого и он стал особенно важным в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Но, к сожалению, в этом году было очень много фейков, искажений и мифов на тему здоровья.

Редакция Здоровье 24 обожает их опровергать и подобрала подборку наиболее интересных мифов за уходящий год. Они помогут лучше понимать процессы в вашем организме, не вестись на бред псевдоврачей и покупать только действенные лекарства.

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Миф № 1 о пробе Манту

Благодаря экс-министру Минздрава Ульяне Супрун, мы все знаем, что пробу Манту можно мочить. Но кроме этого вокруг нее существует много других мифов о ее устарелости, эффективности и даже опасности.

Прививку от туберкулеза делают в роддоме. При отсутствии противопоказаний это происходит в течение пяти дней с момента рождения. Иммунитет после БЦЖ как минимум шесть-семь лет. Поэтому детям делают пробу Манту и по результатам оценивают целесообразность повторной прививки.



Пробу Манту делают между слоями кожи / Фото Unsplash

То есть, проба Манту – это не вакцинация, а только метод диагностики, который нельзя полностью заменить. Он позволяет выявить инфицированных туберкулезом и вовремя начать лечение. А туберкулин – действующее вещество препарата – это остатки микобактерий, палочек, которые вызывают туберкулез. Ничего живого в них нет, поэтому заболеть невозможно.

Миф № 2 о вымышленных болезнях

Если ваш врач ставил вам диагноз дисбактериоз, вегетососудистая дистония или ослабленный иммунитет, у нас плохие новости – вам стоит его поменять.

Вегетососудистая дистония. Из-за разнообразия симптомов, которые укладываются в это "заболевание", такой диагноз ставят при любом удобном случае. Это учащенное сердцебиение, слабость, потеря аппетита, повышенная утомляемость, головная боль, потливость. Но такого диагноза, как вегетососудистая дистония не существует нигде в мире, только на постсоветском пространстве.

Дисбактериоз. Загадочное "нарушение микрофлоры" кишечника или кожи, которое часто возникает после приема антибиотиков. Но это состояние не нужно лечить, организм легко с ним справится сам.

Авитаминоз. Диагноз обычно ставят в конце зимы-начале весны. К симптомам авитаминоза относят усталость, недостаток силы, вялость, низкую работоспособность. Сезонная нехватка витаминов – это гиповитаминоз. Если человек ежедневно полноценно питается, в рационе есть овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, то недостатка витаминов не будет.

О других болезнях читайте в материале.

Миф № 3 о мастурбации

У многих людей это слово вызывает неловкость и стыд, религии считают ее грехом. Но медицина в этом вопросе однозначна – это полезно и нормально.

Точное количество людей, которые мастурбируют, никто не знает по причинам, которые мы описали выше. Но большинство исследований показывает, что это делает подавляющее большинство сексуальноактивних людей. Мастурбируют люди всех возрастов. Часто именно мастурбация становится первым сексуальным опытом.

Нормально и то, что мастурбировать может не нравиться. Нет причин делать это, если вы не хотите.

Но мастурбация не влияет на качество спермы, не умаляет рост мышц, не влияет на удовольствие от секса, не вызывает рост волос на ладонях, не приводит к слепоте, выпадению волос, импотенции или бесплодию.

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Миф № 4 о прыщах

Люди всегда ищут простые решения сложных проблем. Это касается и проблемной кожи.

Если у вас прыщи между бровями, или на щеках, или на подбородке, или на лбу, или сразу во всех этих места, – это не свидетельствует о заболевании внутренних органов. Скорее всего, это обычное акне.



Карты прыщей не существует / Фото Unsplash

Чтобы улучшить состояние кожи нужно:

Ежедневно умываться мягким средством без мыла и теплой водой.

Не злоупотреблять скрабами, небольшое воспаление так может усилиться.

Не стоит трогать лицо руками

Единичные высыпания смазывайте пероксидом бензоила или салициловой кислотой (0,5 – 2%).

Когда все становится только хуже – обратитесь к врачу.

Миф № 5 об аутизме и вакцинации

К сожалению, это один из самых опасных и одновременно распространенных мифов. Виной всему некачественное и местами ошибочное исследование британского врача Эндрю Уэйкфилда на 12 детях, опубликованное в 1988 году.

Все последующие 30 лет ученые тщательно исследовали возможную связь прививок и аутизма и доказали, что ее нет. Они считают, что аутизм – врожденное нарушение на уровне генных модификаций, поэтому родиться здоровым и позже "подхватить" аутизм, как насморк, невозможно. Мы призываем всех родителей делать детям прививки согласно календарю прививок и после консультации с педиатром.

Миф № 6 о беременности

Медицинская наука не стоит на месте. Те рекомендации врачей, которые еще десять лет назад считались бесспорными, сегодня уже вызывают вопросы у сторонников доказательной медицины.



О беременности существует множество мифов / Фото Unsplash

Можно летать. Всемирная организация здравоохранения рекомендует воздержаться от перелетов только после 36 недель беременности или при осложненной беременности с угрозой выкидыша.

Можно заниматься спортом.

Можно продолжать сексуальную жизнь.

Можно стричь и красить волосы.

Можно делать маникюр и педикюр.

УЗИ не вредит ребенку.

Токсикоз может длится до 20 недели.

Миф № 7 о воде

Мы уже писали о том, как за 2020 год изменились советы по здоровому питанию. Но особое место в этом занимает питье воды. Вокруг этой темы существует столько мифов, что нам было непросто разобраться.

Самое главное, что мы поняли – не надо заливаться водой! Пейте, когда у вас появляется жажда. Все рекомендации о 2, 3, 5 ... литрах воды – бред.

Чай, кофе и сок тоже считаются. Если вы не сидите на диете, то можете заменять воду другими напитками с умеренным содержанием сахара, например, чаем или кофе. Свежевыжатого сока – не больше 150 миллилитров в день.

Вода с лимоном не выводит токсины, не помогает похудеть, не лечит болезни и не укрепляет иммунитет. Вода с лимоном – это просто вода с приятной кислинкой, а не панацея.

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Миф № 8 об улучшении памяти

Как было бы круто иметь таблетку для памяти. Это бы сильно повлияло на развитие всего человечества, но трудно сказать, были ли бы только положительные последствия от такого вмешательства, потому что забывать для человеческого мозга – это абсолютно нормально.

Заявления о чудодейственном рыбьем жире, глицине и других ноотропах и добавках для улучшения памяти не имеют никаких подтверждений.



Таблетки могут улучшить память / Фото Unsplash

Исследований, соответствующих принципам доказательной медицины, по ноотропам нет. А те, которые есть, недостаточно масштабные – в них принимают участие несколько десятков человек. Связано это с тем, что за границей, где такие исследования уже норма, ноотропы – пищевые добавки, их не рассматривают как лекарство. Поэтому и мы вам не рекомендуем тратить зря деньги.