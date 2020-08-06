Медики настаивают, что вакцинация – единственный способ предотвратить ряд болезней, от которых нет лечения. Но некоторые родители верят, что утвержденный государством перечень и количество прививок приводят к перегрузке детского организма.

С таким подходом не согласна консул "Аутизм – Европа", основатель фонда помощи детям с синдромом аутизма "Дитина з майбутнім" Инна Сергиенко:

К теме Побочные реакции после вакцинации не влияют на развитие ребенка: исследования

Инна Сергиенко “В этом вопросе надо быть аккуратным. Серьезные ученые считают, что аутизм – врожденное состояние. А грешат на прививки потому, что нет четкого маркера диагностики – расстройство диагностируется по социальным проявлениям. Общение начинается в возрасте, когда делают больше всего прививок. Родители, которые раньше не замечали проявлений аутизма, наблюдают их после прививки. Поэтому расстройства аутистического спектра и связывают с вакцинацией”.

Миф о том, что прививки вызывают аутизм возник после исследования Эндрю Уэйкфилда в 1998 году. Доктор протестировал 12 детей с аутизмом и объявил на весь мир, что вакцина КПК (корь, краснуха, паротит) вызывает аутизм. Статью опубликовали в издании The Lancet, где Уэйкфилд доказывал связь прививки с появлением первых признаков расстройства через месяц после вакцинации. Информацию мгновенно разнесли СМИ, что породило страх родителей перед последствиями и отказ от вакцинации детей.



1976 год, взрослой женщине делают вакцину против свиного гриппа / Фото: CDC

Ученые считают, что аутизм – врожденное нарушение на уровне генных модификаций, поэтому родиться здоровым и "подхватить" аутизм как насморк невозможно. Это подтвердили ученые из Дании, исследовав на протяжении 10 лет 657 461 аутиста.

Мировое медицинское сообщество подтвердило факты шарлатанства Уэйкфилда, подтасовки фактов и нарушении этики. В 2010 году Британский медицинский совет лишил доктора права на медицинскую деятельность, а работу в журнале отозвали.

Еще один миф о возникновении аутизма после прививки возник после распространения информации, что в состав вакцины КПК входит тиомерсал – ртуть, которую использовали как консервант. Научные исследования не подтверждают вред компонента, но производители отказались от него, чтобы не подкреплять антипрививочное движение.

Это же касается и исследования Кристофера Эксли, который заявил о возникновении аутизма из-за алюминия в составе вакцин. При исследованиях доктор обнаружил в образцах мозга аутистов атипичное количество алюминия и заявил о связи элемента и расстройства. Теорию опровергли как бездоказательную, ведь сравнение с тканями мозга здоровых людей не проводилось.

ВОЗ считает, влияние вакцинации на возникновение аутизма – совпадение по времени, а не следствие. Большинство прививок согласно календарю приходятся на возраст, когда первые признаки расстройства становятся заметными. Отказываться от вакцинации нельзя – ее проводят в возрасте, благоприятном для формирования иммунитета. Например, коклюш и корь для малышей до года смертельно опасны.

Иммунитет у детей с аутизмом слабее, чем у здоровых. Инфекционные болезни у них протекают сложно, долго и чреваты серьезными осложнениями. Вакцинация – это способ предотвратить серьезные заболевания, с которыми слабый иммунитет не справится.

Инна Сергиенко отметила:

Инна Сергиенко “Медики рекомендуют при подозрении на аутизм в раннем возрасте перед вакцинацией проконсультироваться с иммунологом – готов ли организм малыша принять прививку. Если противопоказаний нет – делаем, в противном случае откладываем на потом. Это касается и других заболеваний, из-за которых врачи ставят медотвод или принимают решение отложить процедуру”.

Вакцинация – не причина аутизма, поэтому отказываться от прививок и защиты от неизлечимых болезней нельзя.

Календарь профилактических прививок