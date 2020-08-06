Медики наполягають, що вакцинація – єдиний спосіб запобігання ряду невиліковних хвороб. Але деякі батьки вірять, що затверджений державою перелік і кількість щеплень перевантажують дитячий організм і викликають аутизм. Тому сім'ї відмовляються від вакцинації зовсім.

Таку позицію не підтримує консул "Аутизм – Європа", засновник фонду допомоги дітям з синдромом аутизму "Дитина з майбутнім" Інна Сергієнко.

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Інна Сергієнко “У цьому питанні треба бути обережним. Серйозні вчені вважають, що аутизм – вроджений стан. А грішать на щеплення тому, що немає чіткого маркера виявлення аутизму – порушення діагностується за соціальними проявами. Спілкування починається у віці, коли роблять найбільше щеплень. Батьки, які раніше не помічали проявів, спостерігають їх після щеплення. Саме тому розлади аутистичного спектра пов’язують з вакцинацією”.

Міф про те, що щеплення викликають аутизм виник після дослідження Ендрю Уейкфілда у 1998 році. Лікар протестував 12 дітей з аутизмом і оголосив на весь світ, що вакцина КПК (кір, краснуха, паротит) викликає аутизм. Статтю опублікувало видання The Lancet, де Уейкфілд доводив зв'язок між щепленням і появою перших ознак аутизму протягом місяця після вакцинації. Інформацію миттєво підхопили ЗМІ, що породило страх батьків перед наслідками та відмову від вакцинації дітей.



1976 рік, дорослій жінці роблять вакцину проти свинячого грипу / Фото: CDC

Вчені вважають, що аутизм – вроджене порушення на рівні генних модифікацій, тому народитися здоровою і "підхопити" аутизм як нежить неможливо. Це підтвердили вчені з Данії, дослідивши протягом 10 років 657 461 аутиста.

Світова медична спільнота підтвердила факти шахрайства Уейкфілда, підробку фактів і порушення етики. У 2010 році Британська медичний рада позбавила лікаря права на медичну діяльність, а роботу в журналі відкликали.

Ще один міф про виникнення аутизму після вакцинації виник після поширення інформації про те, що до складу вакцини КПК входить тиомерсал – ртуть, яку використовували як консервант. Наукові дослідження не підтверджують шкоди компонента, але виробники все ж відмовилися від нього, щоб не активізувати рух проти щеплень.

Це ж саме стосується дослідження Крістофера Екслі, який заявив про виникнення аутизму через алюміній у складі вакцин. В ході дослідження лікар виявив у зразках мозку аутистів атипову кількість алюмінію і повідомив про зв'язок елементу і розладу. Теорію спростували як бездоказову, адже порівняння з тканинами мозку здорових людей не проводилося.

ВООЗ вважає, вплив вакцинації на виникнення аутизму – збіг у часі, а не наслідок. Більшість щеплень згідно з календарем припадають на вік, коли й виникають перші ознаки розладу. Відмовлятися від вакцинації не можна – її проводять у віці, сприятливому для формування імунітету. Наприклад, коклюш та кір для малюків до року смертельно небезпечні.

Імунітет у дітей з аутизмом слабший, ніж у здорових. Інфекційні хвороби в них протікають складно, довго й призводять до серйозних ускладнень. Вакцинація – це спосіб запобігти хворобам, з якими слабкий імунітет не впорається.

Інна Сергієнко зазначила:

Інна Сергієнко “Медики рекомендують при підозрі на аутизм у ранньому віці перед вакцинацією проконсультуватися з імунологом – чи готовий організм малюка прийняти вакцину. Якщо протипоказань немає – робимо профілактичне щеплення, ні – відкладаємо на потім. Це стосується й інших захворювань, через які лікарі ставлять медвідвід або приймають рішення про відтермінування процедури”.

Вакцинація – не причина аутизму, тому відмовлятися від щеплень та захисту від невиліковних хвороб не можна.



Календар профілактичних щеплень