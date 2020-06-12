Беременных всегда волнует вопрос о том, что можно делать, а что нет. И это не удивительно, потому что каждая женщина хочет иметь здорового малыша.

Мы собрали для вас информацию, которая основывается на убедительных результатах исследований, пишет 24 канал.

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Мифы о беременности

Авиаперелеты. Небольшое снижение содержания кислорода в воздухе, перепад атмосферного давления, минимальное повышение уровня радиации во время полета не оказывают негативного влияния на развитие нормальной беременности.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует воздержаться от перелетов только после 36 недель беременности или при осложненной беременности с угрозой выкидыша.

Физические упражнения. Они полезны для здоровья человека, в том числе и во время беременности. Следует только позаботиться о том, чтобы уровень интенсивности физических упражнений был привычным, организм не перегревался, вес при силовых тренировках был снижен.

Однако беременным не стоит заниматься подводным плаванием, а также во избежание падений и столкновений, лучше воздержаться от участия в игровых и контактных видах спорта.

Половая жизнь. При беременности, которая имеет обычный ход, сексуальная активность способствует восстановлению физического и психологического равновесия. Положительные эмоции позволяют улучшить качество жизни.

Беременным женщинам совершенно точно можно стричь и красить волосы. Вы можете продолжать носить красивую прическу, сохранять желаемый цвет волос на протяжении всей беременности и пользоваться необходимыми средствами для укладки, если выполнять все инструкции по применению.

Беременные женщины могут продолжать делать маникюр и педикюр, в том числе, накладывая долговременные покрытия. Просто делайте это в качественных местах, где соблюдены правила асептики, антисептики и стерилизации.