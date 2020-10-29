Один из плюсов беременности – отсутствие менструаций. Во время беременности у женщины нет и не может быть месячных, хоть многие женщины убеждены в обратном.

Наверняка в вашем окружении есть подруга, соседка, тетя, которая обнаружила свою беременность на 3-4 месяце потому, что все это время у нее "были месячные", рассказала сексолог Татьяна Мулявко, пишет 24 канал.

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Вот только это несовместимые понятия. Менструация происходит из-за того, что зачатия не произошло, поэтому отторгается функциональный слой эндометрия.

Почему же появляется кровь во время беременности

Есть "безопасные" причины и "опасные".

К "безопасным" относятся:

Кровотечение имплантации – эмбрион крепится к стенке матки.

Приток крови к половым органам, из-за чего кровить может при малейшем воздействии: секс с проникновением, гинекологический осмотр, мазок.

К "опасным":

угроза выкидыша;

инфекции;

внематочная беременность и другие патологии.

Как вы можете определить, является ли причина кровотечения опасной или нет? Никак. Поэтому, если увидели кровь без паники, но идите к врачу. А если увидели не просто кровь, а поток, сопровождающийся болью – вызывайте скорую.

Теперь понятно, почему так опасен миф о менструации во время беременности? Женщина может наслушаться более "опытных" подруг, у которых были кровотечения, и решить, что у нее просто месячные. А живот болит? Ну да они всегда были болезненными. Поэтому изучайте собственную физиологию, чтобы не стать жертвой очередного вредного мифа,

– рассказала сексолог.