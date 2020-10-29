Один з плюсів вагітності – відсутність менструацій. Під час вагітності у жінки немає і не може бути місячних, хоч багато жінок переконані у зворотному.

Напевно у вашому оточенні є подруга, сусідка, тітка, яка виявила свою вагітність на 3-4 місяці, тому що весь цей час у неї "були місячні", розповіла сексологиня Тетяна Мулявко, пише 24 канал.

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Ось тільки це несумісні поняття. Менструація відбувається через те, що зачаття не сталося, тому відторгається функціональний шар ендометрію.

Чому ж з'являється кров під час вагітності

Є "безпечні" причини та "небезпечні".

До "безпечним" відносяться:

Кровотеча імплантації – ембріон кріпиться до стінки матки.

Приплив крові до статевих органів, через що кровити може при найменшому впливі: секс з прониканням, гінекологічний огляд, мазок.

До "небезпечних":

загроза викидня;

інфекції;

позаматкова вагітність і інші патології.

Як ви можете визначити, чи є причина кровотечі небезпечною чи ні? Ніяк. Тому, якщо побачили кров без паніки, але йдіть до лікаря. А якщо побачили не просто кров, а потік, що супроводжується болем – викликайте швидку.

Тепер зрозуміло, чому такий небезпечний міф про менструації під час вагітності? Жінка може наслухатися більш "досвідчених" подруг, у яких були кровотечі, і вирішити, що у неї просто місячні. А живіт болить? Ну так вони завжди були болючими. Тому вивчайте власну фізіологію, щоб не стати жертвою чергового шкідливого міфу,

– розповіла сексологиня